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國中硬聯／崇明PK險勝三星　16強對決關西

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▲▼ 國中硬式棒球聯賽三星對崇明 。（圖／記者洪偵源攝）

▲崇明驚險在突破僵局制擊敗三星。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

上屆打進8強的台南市崇明國中，10日遭遇一日兩戰的宜蘭縣三星國中，糾纏到6局以6比6平手，進入突破僵局制後，靠著投手尹柏淮的壓制，以9比8驚險晉級16強，下戰對手是新竹縣關西國中。

三星上屆預賽與崇明同組，當時以11分之差慘敗，且本場與崇明交手前，早上才與台中市光復國中纏鬥到8局，歷時150分鐘，才以8比5勝出，相隔一場後又再度出戰。

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打完前4局，崇明過程中曾以3比1領先又被追平，5局上靠著高飛犧牲打與安打打回2分，但5局下三星也拿下2分，再度戰成平手。

6局上鄭昭成在二壘藉著捕逸衝回本壘，原本被逮到，但三星三壘手站位構成妨礙跑壘，得分算有效，崇明6比5領先，但6局下被張泰宇的三壘安打又追成6比6。

由於時間達限制門檻，7局進入突破僵局制，7上崇明接連獲得2個保送擠回1分，再靠呂冠鋐外野安打搶下2分，取得9比6領先。

7局下三星同樣靠保送形成滿壘，但陳揚敲出雙殺打，三壘跑者跑回1分，崇明投捕跟著發生失誤又被拿1分，所幸讓張皓崴打出外野飛球接殺，以1分險勝。

崇明教頭陳峰民表示，尹柏淮的壓制能力是整場關鍵，前面領先沒能拉開，由於三星是有打擊能力的隊伍，後面打得相當辛苦，下一戰對關西，打擊可能五五波，就看投手壓制力。

關鍵字： 國中硬聯崇明國中陳峰民
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