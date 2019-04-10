糗！歐祖納「爬牆」沒收全壘打　錯估落點還慘摔在地

▲歐祖納（Marcell Ozuna）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅雀金手套外野手歐祖納（Marcell Ozuna）過去就常使出「爬牆沒收全壘打」美技，不過他這次不僅失手還糗翻天。10日面對道奇的比賽，歐祖納見賀南德茲（Enrique Heranndez）深遠飛球，馬上爬到全壘打牆上等待接殺，但他卻錯估落點，發現時亂中有錯勾到護欄摔了一大跤，所幸球彈出場外形成場地規則二壘安。

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紅雀面對道奇7局打完4比0領先，8局道奇首位打者賀南德茲擊出深遠左外野飛球，歐祖納爬上全壘打牆等待上演美技，不料球的落點是在場內，急忙跳下護欄時腳被勾到，直接摔落回場內，所幸球彈出場外場地規則二壘安，不然賀南德茲可以繼續前進到三壘，甚至直衝本壘。

Hey Marcell Ozuna: At least you...tried? pic.twitter.com/DS0XZbF5Un — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) 2019年4月10日

Marcell Ozuna update: pic.twitter.com/P2qIKNjy2h — Fish Stripes (@fishstripes) 2019年4月10日

不僅是對手簡森（Kenley Jansen）用衣服摀住嘴巴偷笑，就連隊友也狂笑不止，防護員急忙上前查看歐祖納狀況，還好沒有受傷能夠持續留在場上。而道奇沒有把握歐祖納的這次烏龍守備，8、9兩局無功而返，終場紅雀4比0成功守護主場。

對於子弟兵擺的烏龍，紅雀總教練薛德（Mike Shildt）表示，「拼勁100分！」賀南德茲則表示，「幾年前他在馬林魚的時候，曾經這樣接殺過我的球，當他這次又爬上全壘打牆的時候，我還以為又來了。賽後我看了這球的重播，才發現是這樣的烏龍，我忍住不要笑，因為我們才剛剛輸球而已，但我們牛棚的反應還是讓我笑了。」