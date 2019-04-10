運動雲

> >

糗！歐祖納「爬牆」沒收全壘打　錯估落點還慘摔在地

ETtoday運動雲

▲▼歐祖納（Marcell Ozuna）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐祖納（Marcell Ozuna）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅雀金手套外野手歐祖納（Marcell Ozuna）過去就常使出「爬牆沒收全壘打」美技，不過他這次不僅失手還糗翻天。10日面對道奇的比賽，歐祖納見賀南德茲（Enrique Heranndez）深遠飛球，馬上爬到全壘打牆上等待接殺，但他卻錯估落點，發現時亂中有錯勾到護欄摔了一大跤，所幸球彈出場外形成場地規則二壘安。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

紅雀面對道奇7局打完4比0領先，8局道奇首位打者賀南德茲擊出深遠左外野飛球，歐祖納爬上全壘打牆等待上演美技，不料球的落點是在場內，急忙跳下護欄時腳被勾到，直接摔落回場內，所幸球彈出場外場地規則二壘安，不然賀南德茲可以繼續前進到三壘，甚至直衝本壘。

不僅是對手簡森（Kenley Jansen）用衣服摀住嘴巴偷笑，就連隊友也狂笑不止，防護員急忙上前查看歐祖納狀況，還好沒有受傷能夠持續留在場上。而道奇沒有把握歐祖納的這次烏龍守備，8、9兩局無功而返，終場紅雀4比0成功守護主場。

對於子弟兵擺的烏龍，紅雀總教練薛德（Mike Shildt）表示，「拼勁100分！」賀南德茲則表示，「幾年前他在馬林魚的時候，曾經這樣接殺過我的球，當他這次又爬上全壘打牆的時候，我還以為又來了。賽後我看了這球的重播，才發現是這樣的烏龍，我忍住不要笑，因為我們才剛剛輸球而已，但我們牛棚的反應還是讓我笑了。」

關鍵字： 歐祖納紅雀
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

電梯遇超胸酒醉妹「我住301」 他帶回家好掙扎...網回應戳破盲點

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

陳偉殷最慘一役　中繼2局挨4轟、連3打席挨轟丟10分

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

讀者回應

﻿

最新新聞

1PG最後1.8秒神奇三分絕殺火箭

2春天哥清壘安太空人奪最長五連勝

3歐祖納嘗試美技卻慘跌糗翻天

4狀元對決哈波3分砲打小史

510日運彩看好富邦中斷中信5連勝

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

3普侯斯不後悔離開聖路易

4陳偉殷慘投　教頭仍然為他抱不平

5陳偉殷最慘一役　2局4轟、被連轟丟10分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366