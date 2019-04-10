陳偉殷中繼狂掉10分平隊史紀錄　投球品質落至全聯盟倒數17%

▲陳偉殷中繼狂掉10分，寫下旅美最慘戰役。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

陳偉殷10日面對紅人，中繼2局遭到「背靠背靠背」全壘打狙擊，總共挨了7安包含4轟狂丟10分，不僅追平隊史中繼掉最多分紀錄，中繼挨4轟則是隊史紀錄，同時也是大聯盟歷史第118位中繼掉10分或以上的投手。

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陳偉殷在6局0比4落後之際上場中繼，先被佩拉薩（Jose Peraza）敲安後再投出保送，三振之後捕逸被攻佔二、三壘，溫克（Jesse Winker）適時安打送回2名跑者，觸身球保送後被坎普（Matt Kemp）擊出3分砲。

暫停過後陳偉殷依舊沒有回穩，蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）、薛伯勒（Scott Schebler）延續坎普的3分砲上演「背靠背靠背」全壘打，單局狂丟7分。陳偉殷7局續投，在被法瑪（Kyle Farmer）擊出左外野3分砲，總計2局的投球挨了67安，其中包含4發全壘打，2保送、3K，失掉10分都是自責分，防禦率飆漲到24.75。

The Reds are going back-to-back-to-back. pic.twitter.com/Z0njZ74z8r — MLB (@MLB) 2019年4月10日

此役無疑是陳偉殷旅美最慘戰役，挨4發全壘打寫下隊史最差中繼紀錄，中繼掉10分則是追平去年7月7日，賀南德茲（Elieser Hernandez）中繼2.1局掉10分的隊史紀錄，成為大聯盟歷史第118位中繼掉10分或以上的投手。

根據《MLB Quality Pitch》顯示，陳偉殷2016年從金鶯轉戰馬林魚時，投球品質（QOPA）4.69排在大聯盟前42%，但接下來逐年下墜，2017年4.34為大聯盟倒數44%，2018年則是4.33為倒數45%，今年僅剩3.91是倒數17%。