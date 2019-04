陳偉殷中繼狂掉10分平隊史紀錄　投球品質落至全聯盟倒數17%

▲陳偉殷中繼狂掉10分,寫下旅美最慘戰役。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

陳偉殷10日面對紅人,中繼2局遭到「背靠背靠背」全壘打狙擊,總共挨了7安包含4轟狂丟10分,不僅追平隊史中繼掉最多分紀錄,中繼挨4轟則是隊史紀錄,同時也是大聯盟歷史第118位中繼掉10分或以上的投手。

陳偉殷在6局0比4落後之際上場中繼,先被佩拉薩(Jose Peraza)敲安後再投出保送,三振之後捕逸被攻佔二、三壘,溫克(Jesse Winker)適時安打送回2名跑者,觸身球保送後被坎普(Matt Kemp)擊出3分砲。

暫停過後陳偉殷依舊沒有回穩,蘇亞雷茲(Eugenio Suarez)、薛伯勒(Scott Schebler)延續坎普的3分砲上演「背靠背靠背」全壘打,單局狂丟7分。陳偉殷7局續投,在被法瑪(Kyle Farmer)擊出左外野3分砲,總計2局的投球挨了67安,其中包含4發全壘打,2保送、3K,失掉10分都是自責分,防禦率飆漲到24.75。

