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狀元老隊友對決！ 哈波3分砲打小史　國民4轟逆轉費城人

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▲▼國民史特拉斯堡與費城人哈波上演狀元對決（圖／達志影像／美聯社）

▲國民史特拉斯堡與費城人哈波上演狀元對決（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

費城人10日對戰國民上演狀元對決，2010年狀元「費城億元男」哈波（Bryce Harper）此役3分砲棒打2009年狀元前隊友「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），但國民於正規局數時3人開轟將比賽逼到延長，國民大物索托（Juan Soto）更在延長賽擊出3分砲，終場國民就以10比6逆轉費城人，國民也中止國聯龍頭費城人的2連勝。

費城人10日上演國民狀元與前隊友對決，今年加入費城人的哈波此役於三局下面對前隊友史特拉斯堡投出2好2壞時將球擊到外野看台轟出3分砲，費城人一口氣以4比1領先國民。

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▲哈波棒打前隊友小史，擊出三分砲

四局費城人游擊手塞格拉（Jean Segura）擊出2分打點安打讓費城人領先分數達6分，但六局開始國民攻勢不斷，國民三壘手蘭登（Anthony Rendon）先敲安追回1分，捕手高梅茲（Yan Gomes）、二壘手坎崔克（Howie Kendrick）、外野手羅布雷斯（Victor Robles）於七局與九局連三轟硬是拉著費城人將比賽逼入延長。

▲國民外野手羅布雷斯擊出陽春砲擊將比賽逼入延長

延長賽費城人派出後援瓦瑞茲（Jose Alvarez）登板，但他被國民敲安攻佔一、二壘，面對國民索托送出一壞球後就被索托掃出3分砲，國民隨後再補上一分打點安打，終場國民就以10比6逆轉費城人。

費城人哈波此役4打席敲出1支三分砲，國民史特拉斯堡投四局送出3K失6分無關勝負，但兩位狀元在三局後就較顯安靜，國民此役共擊出14支安打，相較費城人9支下顯得砲火猛烈，國民在拿下此勝後中斷國聯龍頭費城人的2連勝，國民則以5勝5敗戰績排名國聯第10。

▼索托擊出致勝3分砲（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

關鍵字： MLB國民費城人哈波史特拉斯堡
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