狀元老隊友對決！ 哈波3分砲打小史　國民4轟逆轉費城人

費城人10日對戰國民上演狀元對決,2010年狀元「費城億元男」哈波(Bryce Harper)此役3分砲棒打2009年狀元前隊友「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg),但國民於正規局數時3人開轟將比賽逼到延長,國民大物索托(Juan Soto)更在延長賽擊出3分砲,終場國民就以10比6逆轉費城人,國民也中止國聯龍頭費城人的2連勝。

費城人10日上演國民狀元與前隊友對決,今年加入費城人的哈波此役於三局下面對前隊友史特拉斯堡投出2好2壞時將球擊到外野看台轟出3分砲,費城人一口氣以4比1領先國民。

▲哈波棒打前隊友小史,擊出三分砲

四局費城人游擊手塞格拉(Jean Segura)擊出2分打點安打讓費城人領先分數達6分,但六局開始國民攻勢不斷,國民三壘手蘭登(Anthony Rendon)先敲安追回1分,捕手高梅茲(Yan Gomes)、二壘手坎崔克(Howie Kendrick)、外野手羅布雷斯(Victor Robles)於七局與九局連三轟硬是拉著費城人將比賽逼入延長。

