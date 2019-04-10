陳偉殷最慘一役　中繼2局挨4轟、連3打席挨轟丟10分

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

旅美馬林魚投手陳偉殷10日（台北時間）對戰辛辛那提紅人，中繼2局挨4轟在內7支安打，慘丟10分，更被「背靠背靠背」單局連3打席全壘打，堪稱旅美最慘的一場比賽，馬林魚最後以0比14輸球。

陳偉殷是在6局下0比4落後時上來，先被佩拉薩（Jose Peraza）敲出游擊內野安打，再投出保送，三振之後捕手捕逸被占二、三壘，被溫克（Jesse Winker）安打失2分，控球不穩觸身球，隨後遭坎普（Matt Kemp）轟出3分全壘打。

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教練喊暫停上來後，陳偉殷依然不穩，再被亞雷斯（Eugenio Suarez）陽春砲，背靠背全壘打，接下來面對薛伯勒（Scott Schebler）又被全壘打，連3打席被全壘打，之後連續2次三振，單局丟7分。

陳偉殷7局下再續投，無人出局被巴恩哈（Tucker Barnhart）打出二壘安打，保送後製造平飛球出局，再被捕手法默（Kyle Farmer）轟出左外野3分全壘打，投完7局下退場。

他中繼投2局用了66球，有42個好球，被7支安打包括4支全壘打、3次三振、2次保送、1次觸身球，共失10分，是旅美最慘的一場比賽，防禦率高達24.75。