三太子盃／台將內戰經驗定勝負 雙J配3盤逆轉小將

▲「雙J配」王宇佐／莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）



體育中心／綜合報導

每年度男子網壇盛事「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」9日在台北市網球中心繼續展開精彩賽事，台灣好手李冠毅、莊吉生/王宇佐在「台將內戰」中拿下勝利，不過謝政鵬、許育修、楊宗樺、何承叡於單打止步，無緣晉級。

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上午十點由「新雙打一哥」謝政鵬率先登場，由於原先對手退賽，昨天A鵬在會外賽擊退的英國選手克賴因（Brydan Klein）遞補成為「幸運失敗者（Lucky Loser）」，罕見上演連續兩日對決同位選手，然而最終結果大不同，這回由Klein以6-3、7-5拿下勝利。而同為雙打好手的許育修在單打賽事也以4-6、6-7(5)不敵澳洲好手山提蘭（Akira Santillan）。

精彩的「台灣內戰」，由世大運戰神李冠毅迎戰新生代好手何承叡，年紀較長的李冠毅靠著穩固底線與接發球優勢以6-4、6-2拿下勝利，將在第二輪挑戰「2017單打亞軍」日本好手伊藤竜馬（Tatsuma Ito）！

▲李冠毅。（圖／海碩整合行銷提供）



何承叡在雙打賽事與教練陳迪攜手，迎戰「葡日聯軍」，師徒倆第二盤靠著觀眾球迷的加油吶喊扳平比數，不過第三盤開始因一顆相當接近的爭議球，導致氣勢導向對手。賽後陳迪表示「其實已經很滿意今天的表現，對於承叡來說是個磨練的大好機會」，陳迪也相當肯定承叡潛力無窮，只要把心態與比賽的精神調整好，未來表現指日可待。

「世代對決」由許育修/吳東霖挑戰前輩「雙J配」莊吉生/王宇佐，「雙J配」在第二盤化解兩個賽末點，最終靠著豐富經驗，以5-7、7-6(5)、10-8上演三盤大逆轉。賽後兩人表示「這次很榮幸可以一起搭配，也看到台灣小將的未來發展無可限量」。

台灣常客添田豪（Go Soeda）則是戲劇性上演三盤大逆轉，決勝盤化解對手賽末點，以4-6、6-4、7-6(5)三盤逆轉擊敗大會第二種子登斯科伊（Evgeny Donskoy），添田豪賽後表示「很高興能秉持不放棄的精神，在場上拼戰到最後一刻。每次來台灣都會品嚐小籠包，希望這回也有機會去犒賞自己。」

華國三太子盃雙打冠軍「小胖」楊宗樺對決澳洲選手達克沃斯（James Duckworth），可惜小胖無法突破達克沃斯的重砲發球，以6-7(6)、0-6殘念止步，賽後小胖表示「第一盤握有兩個盤末點沒有拿下真的很可惜，希望能以平常心面對明天的雙打賽事」。

週三（10日）將有更多精彩賽事登場，包含「台灣內戰」吳東霖對決莊吉生，駱建勛挑戰2006澳網亞軍「巴大叔」巴格達提斯（Marcos Baghdatis），李冠毅力拼日本好手伊藤竜馬，謝政鵬與楊宗樺也將分別在雙打賽事和外國搭擋輪番上陣。