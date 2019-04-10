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洋基王牌史華連諾復健時再受傷　歸隊時間延長到7月

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▲2018美聯分區戰,洋基先發史華連諾黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌投手史華連諾復健時再受傷歸隊時間預計7月。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基王牌投手史華連諾（Luis Severino）10日傳出於復健肩膀傷勢時再拉傷背闊肌，雖不需要手術，但他將關機6周，預計最快將於7月才能回歸。

史華連諾於春訓傳出旋轉肌發炎，當時預計歸隊時間為5月，但9日他傳出肩傷惡化，復健也因此停滯，根據《The Athletic》報導，史華連諾10日經過核磁共振檢查後，發現本次傷勢並非春訓時的傷勢，而是復健時增添的2級拉傷，更得停止投球至少6周。

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史華連諾在傳出復健新傷前本來已經在進行投擲練習，但根據《紐約郵報》報導，洋基球團表示史華連諾本次的傷勢是背闊肌2級拉傷，雖不需要手術，但恢復至少需2個月，史華連諾在停機6周後，歸隊時間可能已達7月。

▲▼洋基，赫曼（Domingo German） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫曼開季拿下2勝是洋基投手群最多。（圖／達志影像／美聯社）

洋基教練布恩認為，目前洋基陣中有許多年輕投手戰力相當不錯，如赫曼（Domingo German）、羅埃西賈（Jonathan Loaisiga）與日籍投手田中將大，老將沙巴西亞（CC Sabathia）也有望在本週離開傷兵名單。

洋基儘管目前投手有史華連諾、沙巴西亞、貝坦西斯（Dllin Betances）、席勒（Ben Heller）、蒙高馬利（Jordan Montgomery）等5人受傷，但目前仍以3.03防禦率居大聯盟第6佳，戰績則以5勝5敗排名美聯第7。

關鍵字： 洋基史華連諾MLB
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