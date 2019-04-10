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林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

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▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管在前一天遭到下放，但林子偉還是出席10日紅襪主場開幕戰世界大賽冠軍戒頒發儀式，而他也在粉絲專頁大秀上面刻著「Lin」屬於自己的冠軍戒，成為歷史第2位獲得世界大賽冠軍戒的台灣球員。

林子偉雖然不在去年季後賽25人名單之中，但在莫蘭德（Mitch Moreland）受傷之後被總教練柯拉（Alex Cora）點名隨隊練球，從美聯冠軍戰到世界大賽都一路跟隨，球隊決定也頒發冠軍戒給他，將成為台灣第2位獲得世界大賽冠軍戒球員。

王建民2009年效力洋基期間雖然因傷錯過季後賽，但在封王之後也獲頒冠軍戒，成為首位拿下世界大賽冠軍戒的台灣球員。紅襪隊過往也有頒發冠軍戒給隊職員的傳統，2007年開始擔任紅襪隊華語翻譯的江肇軒就獲得了3只，而他也在2017年陪著林子偉一同升上大聯盟擔任溝通、翻譯工作。

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根據《WCVB》報導，這枚冠軍戒上面擁有185顆鑽，象徵162場例行賽加上該季紅襪打了14場季後賽以及隊史第9冠，白金為基底，隊徽為6.5克拉紅寶石、4克拉藍寶石打造而成，以及4.5克拉的鑽石。冠軍戒上面的細節包含2018年賽季例行賽108勝加季後賽14勝的「119」，呼應季後賽口號Do Damage的「Damage Done」，內側則刻有球員簽名，外側則是該球員的名字或綽號。

林子偉春訓期間12場出賽，28打數敲出9安，其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點，全數都是歷年最佳表現，打擊三圍.321/.387/.571，不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季3A出賽1場，擔任球隊開路先鋒，繳出4打數1安打的成績。

由於內野手霍特（Brock Holt）與兒子玩耍弄傷眼睛，6日進入傷兵名單，紅襪將林子偉升上大聯盟頂替。不過林子偉只在7日作客響尾蛇的比賽中，9局上場代打投手打席，面對霍蘭德（Greg Holland）擊出滾地球出局。9日因為派卓亞的歸隊，林子偉被下放3A，在大聯盟留下1打數0安打的成績。

林子偉在粉絲專頁上表示，「儘管在同個時間點被通知下放，心情難免受到影響，但還是要跟大家分享，我終於領到冠軍戒啦！謝謝辛苦支持我的球迷朋友，我會繼續加油，堅持不放棄＃跟我一起如要歸神#2018worldchampioons」

冠軍戒頒發儀式還請來同城的NFL紐英格蘭愛國者「champion vists champion」一同慶祝，並且邀請馬丁尼茲（Pedro Martinez）、歐提茲（David Ortiz）、曼尼（Manny Ramirez）、席琳（Curt Schilling）等退役名將出席，將綠色怪物上的「2013年世界大賽冠軍」布條換成「2018年世界大賽冠軍」。

關鍵字： 紅襪林子偉世界大賽冠軍冠軍戒
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