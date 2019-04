林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

記者潘泓鈺/綜合報導

儘管在前一天遭到下放,但林子偉還是出席10日紅襪主場開幕戰世界大賽冠軍戒頒發儀式,而他也在粉絲專頁大秀上面刻著「Lin」屬於自己的冠軍戒,成為歷史第2位獲得世界大賽冠軍戒的台灣球員。

林子偉雖然不在去年季後賽25人名單之中,但在莫蘭德(Mitch Moreland)受傷之後被總教練柯拉(Alex Cora)點名隨隊練球,從美聯冠軍戰到世界大賽都一路跟隨,球隊決定也頒發冠軍戒給他,將成為台灣第2位獲得世界大賽冠軍戒球員。

王建民2009年效力洋基期間雖然因傷錯過季後賽,但在封王之後也獲頒冠軍戒,成為首位拿下世界大賽冠軍戒的台灣球員。紅襪隊過往也有頒發冠軍戒給隊職員的傳統,2007年開始擔任紅襪隊華語翻譯的江肇軒就獲得了3只,而他也在2017年陪著林子偉一同升上大聯盟擔任溝通、翻譯工作。

根據《WCVB》報導,這枚冠軍戒上面擁有185顆鑽,象徵162場例行賽加上該季紅襪打了14場季後賽以及隊史第9冠,白金為基底,隊徽為6.5克拉紅寶石、4克拉藍寶石打造而成,以及4.5克拉的鑽石。冠軍戒上面的細節包含2018年賽季例行賽108勝加季後賽14勝的「119」,呼應季後賽口號Do Damage的「Damage Done」,內側則刻有球員簽名,外側則是該球員的名字或綽號。

林子偉春訓期間12場出賽,28打數敲出9安,其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點,全數都是歷年最佳表現,打擊三圍.321/.387/.571,不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季3A出賽1場,擔任球隊開路先鋒,繳出4打數1安打的成績。

由於內野手霍特(Brock Holt)與兒子玩耍弄傷眼睛,6日進入傷兵名單,紅襪將林子偉升上大聯盟頂替。不過林子偉只在7日作客響尾蛇的比賽中,9局上場代打投手打席,面對霍蘭德(Greg Holland)擊出滾地球出局。9日因為派卓亞的歸隊,林子偉被下放3A,在大聯盟留下1打數0安打的成績。

林子偉在粉絲專頁上表示,「儘管在同個時間點被通知下放,心情難免受到影響,但還是要跟大家分享,我終於領到冠軍戒啦!謝謝辛苦支持我的球迷朋友,我會繼續加油,堅持不放棄#跟我一起如要歸神#2018worldchampioons」

冠軍戒頒發儀式還請來同城的NFL紐英格蘭愛國者「champion vists champion」一同慶祝,並且邀請馬丁尼茲(Pedro Martinez)、歐提茲(David Ortiz)、曼尼(Manny Ramirez)、席琳(Curt Schilling)等退役名將出席,將綠色怪物上的「2013年世界大賽冠軍」布條換成「2018年世界大賽冠軍」。

