快訊／林子偉1打數0安下放3A　明星二壘手派卓亞傷癒歸隊

▲林子偉。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

由於明星二壘手佩卓亞(Dustin Pedroia)的傷癒歸隊需要清出25人名單,紅襪台灣時間9日晚間宣布將林子偉下放3A。春訓棒子火燙的林子偉,本季只在大聯盟出賽1場,1個打數沒有安打就被下放。

林子偉春訓期間12場出賽,28打數敲出9安,其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點,全數都是歷年最佳表現,打擊三圍.321/.387/.571,不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季3A出賽1場,擔任球隊開路先鋒,繳出4打數1安打的成績。

由於內野手霍特(Brock Holt)與兒子玩耍弄傷眼睛,6日進入傷兵名單,紅襪將林子偉升上大聯盟頂替。不過林子偉只在7日作客響尾蛇的比賽中,9局上場代打投手打席,面對霍蘭德(Greg Holland)擊出滾地球出局。9日因為派卓亞的歸隊,林子偉被下放3A,在大聯盟留下1打數0安打的成績。

Prior to today’s game against the Toronto Blue Jays, the #RedSox reinstated 2B Dustin Pedroia from the 10-day injured list. To make room for Pedroia on the active 25-man roster, the club optioned INF Tzu-Wei Lin to Triple-A Pawtucket. pic.twitter.com/7URx08e1Px