快訊／林子偉1打數0安下放3A　明星二壘手派卓亞傷癒歸隊

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

由於明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）的傷癒歸隊需要清出25人名單，紅襪台灣時間9日晚間宣布將林子偉下放3A。春訓棒子火燙的林子偉，本季只在大聯盟出賽1場，1個打數沒有安打就被下放。

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林子偉春訓期間12場出賽，28打數敲出9安，其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點，全數都是歷年最佳表現，打擊三圍.321/.387/.571，不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季3A出賽1場，擔任球隊開路先鋒，繳出4打數1安打的成績。

由於內野手霍特（Brock Holt）與兒子玩耍弄傷眼睛，6日進入傷兵名單，紅襪將林子偉升上大聯盟頂替。不過林子偉只在7日作客響尾蛇的比賽中，9局上場代打投手打席，面對霍蘭德（Greg Holland）擊出滾地球出局。9日因為派卓亞的歸隊，林子偉被下放3A，在大聯盟留下1打數0安打的成績。

Prior to today’s game against the Toronto Blue Jays, the #RedSox reinstated 2B Dustin Pedroia from the 10-day injured list. To make room for Pedroia on the active 25-man roster, the club optioned INF Tzu-Wei Lin to Triple-A Pawtucket. pic.twitter.com/7URx08e1Px — Boston Red Sox (@RedSox) 2019年4月9日

現年35歲的紅襪看板球星派卓亞，2017年4月被當時還在金鶯的馬查多（Manny Machado）滑壘踹傷膝蓋被迫2度動刀，2018年5月底歸隊打了3場比賽膝蓋依然不適再次報銷，2季合計僅出賽108場比賽。今年春訓派卓亞仍受到膝傷影響，3月19日進入傷兵名單趕不上開季，終於要在10日主場開幕戰面對藍鳥的比賽復出。

值得一提的是，明天的比賽紅襪將舉行世界大賽冠軍戒指頒發儀式，雖然林子偉去年沒有進入季後賽25人名單，但在莫蘭德（Mitch Moreland）受傷後被總教練柯拉（Alex Cora）點名隨隊待命，最終也獲得球隊獲頒冠軍戒指，就在成為歷史第2位（第1位，2009年王建民）獲得冠軍戒台灣球員前夕被下放3A。