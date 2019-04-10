運動雲

> >

快訊／林子偉1打數0安下放3A　明星二壘手派卓亞傷癒歸隊

ETtoday運動雲

▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

由於明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）的傷癒歸隊需要清出25人名單，紅襪台灣時間9日晚間宣布將林子偉下放3A。春訓棒子火燙的林子偉，本季只在大聯盟出賽1場，1個打數沒有安打就被下放。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

林子偉春訓期間12場出賽，28打數敲出9安，其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點，全數都是歷年最佳表現，打擊三圍.321/.387/.571，不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季3A出賽1場，擔任球隊開路先鋒，繳出4打數1安打的成績。

由於內野手霍特（Brock Holt）與兒子玩耍弄傷眼睛，6日進入傷兵名單，紅襪將林子偉升上大聯盟頂替。不過林子偉只在7日作客響尾蛇的比賽中，9局上場代打投手打席，面對霍蘭德（Greg Holland）擊出滾地球出局。9日因為派卓亞的歸隊，林子偉被下放3A，在大聯盟留下1打數0安打的成績。

現年35歲的紅襪看板球星派卓亞，2017年4月被當時還在金鶯的馬查多（Manny Machado）滑壘踹傷膝蓋被迫2度動刀，2018年5月底歸隊打了3場比賽膝蓋依然不適再次報銷，2季合計僅出賽108場比賽。今年春訓派卓亞仍受到膝傷影響，3月19日進入傷兵名單趕不上開季，終於要在10日主場開幕戰面對藍鳥的比賽復出。

值得一提的是，明天的比賽紅襪將舉行世界大賽冠軍戒指頒發儀式，雖然林子偉去年沒有進入季後賽25人名單，但在莫蘭德（Mitch Moreland）受傷後被總教練柯拉（Alex Cora）點名隨隊待命，最終也獲得球隊獲頒冠軍戒指，就在成為歷史第2位（第1位，2009年王建民）獲得冠軍戒台灣球員前夕被下放3A。

關鍵字： 紅襪林子偉派卓亞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

全球首創「同意保險套」！ 2人4手才可開...廠商：確保你情我願

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

快訊／林子偉1打數0安下放3A　明星二壘手派卓亞傷癒歸隊

厄文不排斥再與詹皇聯手？　美名嘴爆他今夏願與湖人見面

讀者回應

﻿

最新新聞

1混雙盧敬堯、李佳馨進正賽

2全中運高女地主林園高中進桌球準決賽

3快訊／林子偉1打數0安下放3A

4洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

5朱育賢雙響砲為猿止敗：運會回來

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

3普侯斯不後悔離開聖路易

4林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

5快訊／林子偉1打數0安下放3A

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366