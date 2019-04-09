三太子盃／網壇生存超不易　台灣小將面臨的困境

▲駱建勛。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

在職業網壇生存相當不容易，吳東霖、駱建勛和許育修等本週在三太子盃挑戰賽出賽的台將，也各自面臨不同的困難。加上國際網總(ITF)和男子網球協會(ATP)為減少職業選手數量改制，壓縮選手生存空間，要在網壇出頭天越來越困難。

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轉入網壇的「大聯盟」ATP巡迴賽之前，選手必須在未來賽和挑戰賽累積實力、經驗以及世界排名積分。新制度底企圖將14000名在職業網壇打滾的球員減少到1500名。ATP挑戰賽雖然會內籤表增加到64籤，有48人直接進入參賽陣容，但會外賽僅有4個名額，讓選手衝擊挑戰賽的可能性降地。

而目前台灣選手中，就屬於去年就開始「越級打怪」打挑戰賽的吳東霖狀況最佳。經過陣痛期後，吳東霖去年逐漸能在挑戰賽奪勝獲得積分，因此他今年的排名能直接報名挑戰賽。他也不負眾望，日前在智利挑戰賽拿下亞軍，過程擊敗世界前百的選手，排名來到309名。他擺脫了過去愛想東想西的心態，善用188公分身高展現強力打發，希望今年就能挑戰大滿貫會內賽，「希望以後大家想到吳東霖，就想到很強的發球。」

▲吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）



在國際網總新制度之下，許多300多名至500名的選手打不到挑戰賽，下修參戰ITF未來賽。而在未來賽，現在也必須在總獎金2萬5美元賽事打到至少4強才有ATP積分，否則只能獲得ITF積分，因此未來賽更難打。像是去年闖進三太子盃8強的駱建勛，這次擁有超大保分壓力。

而他的父親駱集益也指出，在高張力賽事之下，局點、賽末點等關鍵時刻把握性還有待加強。今年在未來賽，他只贏得一場比賽；雖然技術不錯，但要突破仍有一些課題得突破。 在三太子盃闖過首輪進入32強，也讓他稍微鬆一口氣，「沒贏這場拿到積分，我可能何時能比賽都說不準。」

而許育修雖然在雙打方面繳出不錯的成績，但自去年泰國未來賽闖進4強後，已7站單打賽事止步首輪。他表示今年初狀態沒有太穩定，接下來將繼續參戰，累積經驗和實力。

▲許育修。（圖／海碩整合行銷提供）