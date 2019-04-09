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國中硬聯／鶴聲投手車輪戰淘汰虎林　許少捷場內全壘打

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▲▼ 鶴聲國中青少棒許子紳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲許少捷。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

屏東鶴聲國中9日在國中硬式棒球聯賽預賽最後一天，靠著投手車輪戰，加上許少捷兩分打點場內全壘打助威下，以6局5比1擊敗新竹市虎林國中，在所屬的F組與新北市新泰國中晉級到38強淘汰賽。

鶴聲此戰動用6名投手，第1局就換了兩次，為了抓到第3個出局數，2出局一樣換投手，陳瀚也在滿壘局面下，三振掉翁冠群化解失分危機。

請繼續往下閱讀...

度過1局上的危機後，鶴聲1局下隨即展開大局，先發投手許少捷在隊友朱柏昱敲出帶有1分打點的左外野安打後，用場內全壘打將人給送回本壘，之後鶴聲還有一波攻勢，一共拿下4分。

鶴聲在3局下再拿1分，虎林錯過1局上的大局機會後，3、4兩局都曾進佔得點圈，但是都無功而返，直到6局上，鶴聲投手群又開始出狀況，得以突破鴨蛋。

當時虎林一壘有人，鶴聲換上許子紳登板，結果他投出保送，又被范峻豪敲出安打，形成滿壘危機，鶴聲此時喊出暫停但未換投，跟著跟著麥輝祥就敲出安打，幫虎林首度得分。

不過許子紳危機處理得宜，先三振翁冠群，再抓到三壘的楊偉倫策動夾殺，跟著讓陳柏叡敲出內野滾地球出局，順利手下優勢，鶴聲取得2勝以分組龍頭晉級。

至此在嘉義5地開打的預賽，到此也告一段落，各組晉級名單全數出爐，共38隊進入到10日開打的淘汰賽，並將選出16強隊伍，且於12日開始8強賽。

▲▼ 鶴聲國中青少棒許子紳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲ 許子紳。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 國中硬聯鶴聲國中許少捷
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