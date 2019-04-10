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尼克高層自信今夏能簽下2名頂薪球員　對未來感到光明

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▲尼克隊。（圖／CFP）

▲尼克高層自信今夏能簽下2名頂薪球員。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

尼克本季很早就選擇擺爛要放眼未來，目前戰績16勝64敗全聯盟最差，可見爛得非常底，讓他們有很高機會抽到狀元籤，加上他們又清出大量薪資空間，準備在自由市場做搶人，近期尼克總裁米爾斯(Steve Mills)以及總管佩瑞(Scott Perry)在寫給季票球迷的信中，就自信在今夏他們絕對能簽下2名超級球星。

自從2012賽季過後，尼克至今已經連續6季無緣季後賽，原先在2015年選進波辛基斯後，讓他們看見復興希望，不料「獨角獸」卻因傷報銷，導致再次陷入黑暗期，而紐約也不願繼續等波辛基斯(Kristaps Porzingis)復原，在今年季中交易將他送到了獨行俠，又清空了隊內的大合約，目前有著近7400萬美元的空間可以運用。

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有著大量薪資可以用，也讓尼克相當自信能在今年自由市場簽下大咖球星，在寫季票球迷的信中說到，「我們可以真心的說尼克的未來非常光明，透過交易波辛基斯、小哈達威(Tim Hardaway Jr.)後，我們逐漸落實了球隊計劃。我們創造了很多的薪資空間，讓我們可以在今夏簽下2名頂薪球員，接下來我們會繼續關注選秀，像去年一樣簽下球隊需要的球員。更重要是，我們會積極運用薪資空間，引進那些相信我們計劃並能夠幫尼克奪冠的球員。」

今年自由市場，最大咖球員莫過於勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)，再者還有厄文(Kyrie Irving)、巴特勒(Jimmy Butler)、雷納德(Kawhi Leonard)等這些一線球星，外界都在熱議KD將會轉戰紐約，確實尼克也有本錢，但在自由市場上他們仍有湖人這個最大對手。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特今夏轉戰尼克？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克
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