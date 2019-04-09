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球員最不想為那位教練效力　席波杜第1公牛主帥第2

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▲▼灰狼總教練，席波杜（Tom Thibodeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲席波杜被選為球員最不想合作教練。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

球隊教練往往都是一支隊伍的靈魂人物，背負責任相當大，只要球隊戰績不好隨時可能下台走人，如何處理與球員間的關係也成為一大學問，而球員心中自然也會有最想共事以及最不想共事的教練，近日《The Athletic》進行票選，前灰狼教練席波杜(Tom Thibodeau)被選為所有球員最不想為其效力的教練。

席波杜一直以來都是以防守著稱，從他2010年開始執教公牛以來，5個賽季都順利晉級季後賽，更一度帶隊進入東區冠軍戰，但又因為與管理層鬧不合，最終遭到解雇。隨後到了灰狼擔任總教練又身兼營運總裁，原先在2016年雙方簽訂5年合約，他卻又再次與老闆不合，最終在本季還未結束就慘遭開除。

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除了跟管理層不合之外，席波杜最大問題就是他帶兵較為保守，經常只用8人輪替，造成主力球員過度使用，最終被操壞，最明顯的案例就是羅斯，過去在公牛，往往大幅領先後，席波杜仍把主力球員留在場上打垃圾時間，最終羅斯(Derrick Rose)也因此遭逢膝蓋韌帶斷裂的嚴重傷病。

在《The Athletic》的票選中，球員投票最不想為哪位教練打球，第一名就是席波杜，得票率高達34.6％，最主要的原因就是因為沒有任何球員想要自己被操壞。另外排在第2的則是公牛教練柏伊蘭(Jim Boylen)，得票率達21.1％，他在本季接任公牛主帥後戰績仍一蹶不振，還被自家球員投訴他極端的訓練方式，造成與球員關係緊張。

另外3至5名被票選最不想合作的教練分別為，太陽教練科科斯科夫(Igor Kokoskov)獲得11.5 ％得票率；溜馬教練麥克米蘭(Nate McMillan) 獲得5.7 ％得票率；前活塞主帥范甘迪(Stan Van Gundy) 獲得4.8 ％得票率。

▲▼ 柏伊蘭（Jim Boylen）,拉文(Zach LaVine)。（圖／CFP）

▲公牛教練柏伊蘭。（圖／CFP）

關鍵字： NBA灰狼席波杜
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