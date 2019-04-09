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「女姚明」韓旭投入WNBA選秀　相隔10年大陸女籃再挑戰

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▲▼FIBA世界盃女籃，中國，韓旭。（圖／FIBA官網）

▲中國女籃韓旭宣布參加WNBA選秀。（圖／FIBA官網）

記者陳瑞浩／綜合報導

中國女籃國家隊當家中鋒「女姚明」韓旭於9日宣布參加11日WNBA選秀，韓旭也將成為繼1997年鄭海霞宣布參加選秀後，相隔22年再有中國女籃球員參加選秀，若她順利獲選，將成為繼2009年陳楠效力芝加哥天空隊後，相隔10年再有中國女籃球員踏上WNBA賽場的球員，美媒更預測她有首輪第9順位實力。

韓旭現效力WCBA新疆，為台將彭詩晴隊友，她年僅19歲身高就有205公分，自2016年世青與亞青就展露頭角，2017年她率清華附中奪下高中聯賽冠軍，並高中生之齡入選2018年雅加達巨港亞運，中國女籃奪下亞軍後，韓旭再獲世界盃國家女籃青睞，她結束國家隊後加入WCBA新疆並在明星賽獲選先發，這一切只發生在3年內，韓旭在各種舞台搶盡風頭。

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韓旭在世界盃對戰美國女籃時單場繳出20分、5籃板、2次阻攻讓美媒印象深刻，她世界盃出賽7場，場均繳出8.3分、6.1籃板、1.4阻攻，投籃命中率可達44.2%，是中國女籃隊籃板后與阻攻后。

▲韓旭。（圖／CFP）

▲韓旭在國際賽表現亮眼令美媒印象深刻。（圖／CFP）

韓旭最後在WCBA留下場均15分、8.6籃板、2.1阻攻數據，近期她在美國進行自主訓練，美聯社和選秀網站《DraftSite》預測韓旭會有機會在首輪第九順位被選中。

過去中國女籃首位以選秀方式加入WNBA的是22年前（1997年）的鄭海霞，當時我國現任北市大女籃教練錢薇娟也曾投入選秀，但最後未獲選中。

鄭海霞當年在第二輪第16順位獲洛杉磯火花隊選中，該季留下61.8%命中率成為聯盟命中率王，她效力2年火花隊後就返回中國擔任教練，之後中國女籃有隋菲菲、苗立傑、陳楠等3人踏入WNBA賽場，三人都不是選秀進WNBA，距目前最近是陳楠於2009年透過非選秀以簽約方式加入芝加哥天空隊。

韓旭本次參加WNBA選秀，已成23年後再有中國女籃參加選秀的球員，若獲選中，中國女籃也將在陳楠後睽違10年再有女籃球員登上WNBA。

關鍵字： WNBA韓旭陳楠鄭海霞
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