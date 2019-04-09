CBA／周儀翔四強戰唯一台將　有望對防第一控郭艾倫

▲周儀翔成季後賽唯一台將。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

以3比1淘汰廣廈的新疆，9日將在4強賽中正面對決遼寧，上一輪系列賽廣廈淘汰後，周儀翔成為CBA季後賽僅存的一位台將，而新疆與遼寧對決可說是最強後衛與最強鋒線的對決，前4場面對廣廈的比賽，周儀翔並沒有太大發揮，但遼寧有著郭艾倫坐鎮，新疆勢必會祭出嚴防，周儀翔與他的對決更成一大焦點。

生涯首次打CBA季後賽的周儀翔，現在成了本季唯一一位還在打季後賽的台將，對於他而言絕對可以再次進步，但上一輪對決廣廈，周儀翔場均僅出戰11.9分鐘，得到3.5分，並無太大的發揮，但遼寧有著「中國第一控」郭艾倫坐鎮，將會是新疆重點防守對象，加上遼寧在後衛陣容上還有哈德森(Lester Hudson)與趙繼傳兩人，後衛戰力相當強大，若新疆要有效箝制，可能會採輪流看防，周儀翔就有機會能得到更多發揮。

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▲「中國字母哥」阿不都沙拉木。（圖／CFP）



此外在新疆方面，有著「中國字母哥」阿不都沙拉木這名頂級鋒線球員，如何限制他將會成遼寧一大問題，因為遼寧得內線悍將韓德君受傷，對於能裡能外的阿布都沙拉木將是利多，而且新疆禁區又有史托克斯(Jarnell Stokes)及哈達迪(Hamed Haddadi)兩名強力外援，在鋒線方面可說輾壓了遼寧。



四強賽採用7戰4勝制，遼寧擁有主場優勢，但從過往交手歷史來看，雙方一共交手55次，遼寧20勝35敗，在季後賽則有過3次交手，14場比賽中，遼寧一共僅贏過4場且3次季後賽都遭到新疆淘汰，處於絕對的下風，但本季遼寧取得例行賽第2的戰績，而新疆則排在第3。

▲「中國第一控」郭艾倫。（圖／CFP）