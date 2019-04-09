運動雲

> >

CBA／周儀翔四強戰唯一台將　有望對防第一控郭艾倫

ETtoday運動雲

▲▼新疆廣匯飛虎，周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔成季後賽唯一台將。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

以3比1淘汰廣廈的新疆，9日將在4強賽中正面對決遼寧，上一輪系列賽廣廈淘汰後，周儀翔成為CBA季後賽僅存的一位台將，而新疆與遼寧對決可說是最強後衛與最強鋒線的對決，前4場面對廣廈的比賽，周儀翔並沒有太大發揮，但遼寧有著郭艾倫坐鎮，新疆勢必會祭出嚴防，周儀翔與他的對決更成一大焦點。

生涯首次打CBA季後賽的周儀翔，現在成了本季唯一一位還在打季後賽的台將，對於他而言絕對可以再次進步，但上一輪對決廣廈，周儀翔場均僅出戰11.9分鐘，得到3.5分，並無太大的發揮，但遼寧有著「中國第一控」郭艾倫坐鎮，將會是新疆重點防守對象，加上遼寧在後衛陣容上還有哈德森(Lester Hudson)與趙繼傳兩人，後衛戰力相當強大，若新疆要有效箝制，可能會採輪流看防，周儀翔就有機會能得到更多發揮。

請繼續往下閱讀...

▲林志傑、「中國字母哥」阿不都沙拉木。（圖／CFP）

▲「中國字母哥」阿不都沙拉木。（圖／CFP）

此外在新疆方面，有著「中國字母哥」阿不都沙拉木這名頂級鋒線球員，如何限制他將會成遼寧一大問題，因為遼寧得內線悍將韓德君受傷，對於能裡能外的阿布都沙拉木將是利多，而且新疆禁區又有史托克斯(Jarnell Stokes)及哈達迪(Hamed Haddadi)兩名強力外援，在鋒線方面可說輾壓了遼寧。

四強賽採用7戰4勝制，遼寧擁有主場優勢，但從過往交手歷史來看，雙方一共交手55次，遼寧20勝35敗，在季後賽則有過3次交手，14場比賽中，遼寧一共僅贏過4場且3次季後賽都遭到新疆淘汰，處於絕對的下風，但本季遼寧取得例行賽第2的戰績，而新疆則排在第3。

▲郭艾倫。（圖／CFP）

▲「中國第一控」郭艾倫。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將周儀翔新疆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

撞見「捷運爆乳妹」昏睡　一排英文引萬人暴動！釣出本尊回應

熱門新聞

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

讚詹皇與韋德聯手的熱火最強　雷納德：防守他們成就今日的我

日職／大王成火腿打擊王　官方IG放帥照表彰

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿吞3連敗　運彩看好勝統一獅

2喬丹獲現役球員評選「史上最佳」

3儀翔四強戰唯一台將　有望防郭艾倫

4川普以拒絕金援暫止古巴協議　

5謝政鵬完成女友心願挑戰單打落淚

熱門新聞

1王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

2膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

3王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

4林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

5雷納德：防守詹皇和韋德成就了我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366