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羅斯今夏未必續留灰狼　將聽取各隊報價再做決定

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▲▼羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯本季結束後不一定會續留灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

上季一度無球可打的羅斯(Derrick Rose)，最終到了灰狼找到了生涯第二春，雙方在去年簽下一份一年210萬美元底薪合約，隨著本季即將結束，「飆風玫瑰」也將成為自由球員，而他卻表示自己在灰狼打球很舒服，但也會聽取其他各隊報價，意味著羅斯不一定會繼續留在明尼蘇達。

經歷大傷後羅斯不像過去可以時常做出勁爆的動作去衝擊籃框，但加盟灰狼後他開發出外線技能，不僅延續了職業生涯，更成為明尼蘇達重要戰力，在去年11月對決灰狼還爆砍生涯新高50分，成功證明自己還有在聯盟生存的能力，隨著與灰狼的合約即將到期，成功打出生涯第二春的羅斯，再次擁有選擇新東家的權力，但他卻沒有表明自己一定會留在灰狼。

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羅斯表示，「我在灰狼打得很舒服，但我計畫在夏天聽取任何球隊的報價，然後再做出決定。」本季「飆風玫瑰」出戰51場比賽，場均出賽27.3分鐘，可以攻下18分，2.7籃板，4.3助攻，戰力仍屬聯盟頂尖，已經30歲的羅斯，接下來將可能簽下生涯最後一張大合約，若灰狼無法提供他符合身價的合約，羅斯可能就將另尋新東家。

不過羅斯有著傷病史，這也會影響到球隊給予的合約大小，羅斯本季也因為右肘有碎片骨折及肘部鬆動進行手術，賽季提前報銷，但與過去膝蓋傷勢情況不同，是否會影響到接下來的新合約仍無法確定。

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯在灰狼大出生涯第二春。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼羅斯
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