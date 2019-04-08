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企聯女壘加入青女隊　韓幸霖領軍喊話「坐四望三搶第二」

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▲企聯女壘中華青女隊，左起姜婷恩、韓幸霖、陳安心。（圖／中華壘協提供）

▲韓幸霖(中)將領軍中華青女加入企聯女壘。（圖／中華壘協提供）

記者顏如玉／綜合報導

企業女子壘球聯賽(TPWSL)今年邁入第四屆，除了原本的五支隊伍以外，今年還安排中華青女隊加入，由前凱撒勇士教練、奧運國手韓幸霖領軍，期盼讓小將們提前感受最高強度比賽，以備戰8月份的U19世錦賽。

中華壘協秘書長張家興表示，其實兩年前中華奧會主席林鴻道就曾提議，希望U19青女隊能加入企聯，「過去排球聯賽也有這樣的例子，不過因為前兩年我們的選手人數不夠，若是組成青女隊，恐會影響其他隊伍人員，直到今年經過評估過後，成立青女隊對其他隊伍影不大，因此我們決定2019年加入青女隊。」

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企聯本屆除了原本的凱撒勇士、福添福嘉南鷹、台產鬥犬、新世紀黃蜂以及新力旺旺獅，加入第六隊青女隊，讓賽程能更加靈活安排，張家興說，此外最重要的還是希望能讓青女隊員能接班未來中華隊，以賽代訓培養優秀選手。

青女隊全隊22人都是本土球員，接下來每週四、五練習，六日比企聯，而其中有兩位選入國家隊包括姜婷恩為培訓選手、陳安心為儲訓選手，韓幸霖表示，畢竟全隊球員還是以高中生為主，本次參賽也能較放得開來打，「我們目標就是希望能進前三，『坐四望三搶第二』！」

對於青女隊的加入，福添福嘉南鷹總教練曾信彰認為是非常好的事，「除了對青女本身很好，增加經驗提升抗壓性，對未來參加國際賽很有幫助以外，還可以激發其他隊伍更積極，因為我們屬於學姊，更有輸不得的壓力，也會讓選手更想展現自己的技術。」

▲企聯女壘「女力爆發」記者會，新力旺旺獅。（圖／中華壘協提供）

▲企聯女壘將在27日於台中開打。（圖／中華壘協提供）

關鍵字： 企聯女壘韓幸霖青女隊坐四望三搶第二
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