新加坡公開賽／周天成拼衛冕　戴資穎追連兩站冠軍

▲周天成。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

在大馬公開賽首輪淘汰後，羽球一哥周天成仍留在當地訓練，還和前球王李宗偉相見歡，討教打球技巧，接下來將在9日迎接超級500賽的新加坡公開賽，力拚衛冕，另外王子維、戴資穎本站也都有參賽。

周天成在大馬公開賽中，首輪就對上大陸好手林丹，鏖戰超過1小時後，周天成遭到逆轉以1比2吞敗淘汰，而林丹則是一路過關斬將，最終打下諶龍奪冠，並和李宗偉在頒獎台上相遇，兩人難得以非對手的角色同台，也令球迷重溫兩人這幾年來的英雄之爭。

請繼續往下閱讀...

而周天成落敗後，仍留在大馬訓練，甚至還和李宗偉相見，交流練球和戰略，讓他受益匪淺，對接下來新加坡賽增添不少信心。

去年周天成在本站中打進冠軍戰，並和隊友許仁豪上演台灣內戰，最終以直落二奪勝帶走冠軍，今年再度參賽，周天成位列第二種子，首輪將對上資格賽打上來的選手，若闖進4強可能對上大陸的諶龍或是印尼的金廷(Anthony Sinisuka Ginting)。男單另外還有王子維也參賽，首輪就將對上金廷。

戴資穎本站也有參賽，首戰將對上美國華裔張蓓雯，8強可能對上南韓的成池鉉，4強則可能碰上山口茜或泰國的伊瑟儂(Ratchanok Intanon)。

▲戴資穎。（圖／CFP）