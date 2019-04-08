企聯女壘27日台中開幕　「女力爆發」前進2020東京奧運

▲本屆企聯女壘將以「女力爆發」作為主題。（圖／中華壘協提供，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

企業女子壘球聯賽(TPWSL)今年邁入第四屆，即將在27日上午於台中萬壽球場開幕，8日舉行記者會宣布「女力爆發」，期望藉由以賽代訓的方式，讓球員維持手感，在9月的東京奧運亞太區資格賽中一次爆發，為台灣拿下東奧門票。

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企聯女壘本屆除了原本的凱撒勇士、福添福嘉南鷹、台產鬥犬、新世紀黃蜂，還有接手葳格豹的新力旺旺獅，新力旺旺獅由新力旺控股集團冠名贊助，在記者會中也特別與台體大簽約合作，總裁莊周文表示，期盼能在進軍企聯女壘的第一年，就挑戰總冠軍。

▲新力旺與台體簽約合作，左為台體大校長林華韋、右為新力旺總裁莊周文。（圖／中華壘協提供）



此外，本次企聯還有以教育部體育署「培育優秀或具潛力選手」計畫為主要成員的中華青女隊加入，由前奧運國手韓幸霖領軍，讓賽程能更加靈活安派，同時也提前讓青女隊員感受國內最高強度的比賽，備戰8月份美國的世界青年錦標賽。

▲韓幸霖(中)帶領中華青女隊。（圖／中華壘協提供）



本屆企聯將在27日於台中舉行開幕，當天會邀請「玖壹壹」擔任開幕賽表演嘉賓，現場也將設置園遊會攤販，前250名進場觀眾更有機會抽中大都會旅行社贊助之「台北-首爾」來回機票一張。本屆例行賽共90場，每週六日分別在台北青年公園、台中萬壽球場及高雄立德棒球場登場，每週六賽事都由FOX體育台轉播，週日則可於企聯女壘粉絲團收看線上直播。

▲新力旺旺獅。（圖／中華壘協提供）