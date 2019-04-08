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國中硬聯／馬光單場5發場內全壘打　快腿衝進淘汰賽

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▲國中硬聯，雲縣馬光。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，雲縣馬光。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

107學年度國中硬式棒球運動聯賽8日預賽，雲縣馬光發揮「快腿」單場跑出5發場內全壘打，以22比0輕取金門金城，屏縣恆春擊敗中市光復，中市西苑勝桃市青溪。

雲縣馬光面對實力有差距的金門金城，首局就由去年U12國手胡振利二壘安打領軍拿下4分，2局下再由雙胞胎哥哥胡振義及開路先鋒鄭俊瑋跑出場內全壘打，狂灌10分拉開比數，3局下再添8分。鄭俊瑋敲3安打，有2發場內全壘打，胡振利4安打，最後1打席是場內全壘打，吳家宏也加碼3分打點場內全壘打，幫助馬光提前於4局迎接勝利，金城兩敗淘汰，雲縣馬光與北市重慶晉級淘汰賽。

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▲國中硬聯，胡振利。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，胡振利。（圖／學生棒聯提供）

屏縣恆春從2局開始，局局把握得分機會，曾靖家安打發動攻勢，靠失誤形成一、二有跑者，張士群二壘安打帶回2分，3局上柯郁翔安打後快腿擾亂對手靠2盜壘跑回1分，4局上陳嘉翔二壘安打後，張士群、李柏毓安打各帶1分打點，張士群5局上又貢獻2打點安打，投手採車輪戰，途中亂流掉4分，火力掩護下仍以7比4獲勝，恆春2連勝晉級。

中市西苑1局下就把握機會突破桃市青溪，汪凱文靠保送上壘，劉晉武二壘安打帶1打點，古雲佾安打再下一城，2局下林昆德二壘安打帶1分，林宗翰再添1分，古雲佾再敲適時安打帶2分，前2局就取得6分奠定勝基，雖然一度被追成2分差，但范家薰後援飆3K，以7比4淘汰青溪，與高市橋頭攜手晉級。

▲國中硬聯，屏縣恆春。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，雲縣馬光。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 國中硬聯馬光恆春光復
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