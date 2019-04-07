大專足聯／段昍撲出PK奪金手套　靠學弟出賣前隊友罰球習慣

▲北市大門將段昍。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

北市大在108學年度大專足球聯賽，決賽0比0進入PK後5比3擊敗尋求衛冕的輔仁大學，完成甜美復仇。而獲頒金手套獎的門將段昍，更在PK大戰擋下劉家銘的罰球。而他賽後特別表示，其實關鍵是劉家銘高中的學弟，也就是現在北市大的林昱廷偷偷透露罰球習慣。

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在PK大戰中雖然還沒分出勝負，但段昍在場上激情十足，主動鼓譟看台上觀眾，「要給對手製造更大壓力。」而在站上球門之前，他其實私下詢問學弟林昱廷，輔大陣中幾位清水高中畢業的球員的罰球習慣。

「有學弟跟我講大概方向。」段吅說林昱廷和他透露劉家銘可能踢向門將的右手邊，他全力往那一側撲結果真的猜中。「我們在場上是對手。」林昱廷說。不過賽後北市大其他隊友卻向他說：「你會被打死。」

段昍第一次奪下金手套獎，賽後開心地說「還可以再創高峰，目標站上國家隊！」他過去曾入選中華男足國家隊，但還未迎接首次登場。去年冠軍戰北市大0比2敗給輔大，他坦言承受不小壓力，也讓自己陷入低潮。確定奪下冠軍那一刻，他並沒有衝向隊友慶祝，反而是跑到觀眾席下方，「我想告訴大家，我們重返榮耀了。」

「其實我們在延長賽就可以結束比賽的，輔大的防守很好。去年我們10打11，90分鐘就輸了，今年他們9打11還打到延長，很感謝隊友們。」段昍說。