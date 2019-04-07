大專足聯／南華巴西軍團5比3傳統強權台體　奪季軍寫隊史紀錄

▲南華大學奪下季軍。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

107學年度大專足球聯賽季軍戰，「巴西軍團」南華大學靠著維多梅開二度，終場5比3擊敗傳統強權台體大，寫下隊史最佳成績。

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開賽沒多久台體大陳柏諭右路殺進禁區，在門前傳中給到江浩仁但被門將化解。隨後來到15分鐘台體再度兵臨城下下，門前混戰又被南華化解。第16分鐘南華推進到門前，卓敖從右路展現個人技巧和身體素質，硬是穿過防守的江信隆，給到中路沒人看守的黑能踢開台體大門。結果回過頭來，南華展開奇襲卯力西歐一腳給到禁區外援，維多直接起腳打進2比0領先。

23分鐘江信隆罰12碼被擋下，但來到第38分鐘台體上前壓迫防守，江信隆直接在前場斷球後，單刀面對門將射門追到1比2。

比賽進入下半場， 55分鐘高偉傑趁著南華在禁區沒能及時將球清出去，找到空檔射門2比2追平。不過接下來南華大學火力全開， 57分鐘先是齊力思疑似站在越位位子上把隊友的射門球碰進門反超。回過頭來南華又殺到禁區將近底線，前鋒盧安跑位找到傳球路線，接到回傳球後射門4比2拉開比分。65分鐘門將馬努埃爾出擊沒能及時搶到球，江信隆轉身直接將球踢進追到3比4只差1球。

▲南華大學維多梅開二度。（圖／記者林育正攝）



下半場比賽有多次身體接觸，雙方都有多位球員倒地，進入傷停補時台體大在禁區犯規，維多主罰穩穩踢進，終場5比3奪下今年大專足球聯賽的季軍。南華大學今年連續扳平銘傳和去年冠軍輔大，季軍戰再擊落台體為驚奇之旅劃下句點，寫下隊史最佳成績。

「這場比賽很難，因為我們的對手很強。這是我第二次參賽，很開心能夠贏球。踢進第二球我簡直無法相信，我能幫助球隊拉開領先贏球，太開心太興奮了。」維多說。

