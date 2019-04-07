不斷更新／伍鐸亂流再掉2分　5局統一4比0富邦

▲郭阜林。（圖／記者林敬旻攝／資料照）

體育中心／綜合報導

富邦悍將7日持續守護主場新莊棒球場對決統一7-ELEVEn獅隊，派出洋投上季勝投王伍鐸（Bryan Woodall），對決上季防禦率王羅里奇（Josh Roenicke），羅里奇將尋求本季首勝。次局陳鏞基陽春砲統一先馳得點，3局一壘有人之際，蘇智傑斷棒直射全壘打牆二壘安送回跑者再下一城，5局伍鐸亂流又掉兩分，統一擴大到4比0領先。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

1局上，統一進攻。陳傑憲左中外野方向飛球接殺，郭阜林安打上壘，發動盜壘出局，潘武雄跑出一支內野安打，蘇智傑三振出局。

1局下，富邦進攻。陳品捷右外野飛球接殺出局，王正棠揮空三振出局，胡金龍中外野方向安打，蔣智賢揮空棒三振出局，3出局結束半局。

2局上，統一進攻。陳鏞基逮到伍鐸偏高的滑球，掃出右外野全壘打牆，陽春砲先馳得點，唐肇廷、楊家維接連出局後，陳重羽盜上二壘，江亮緯三振出局無法延續攻勢，統一1比0領先。

2局下，富邦進攻。范國宸內野飛球出局，高國麟滾地球2出局，林哲瑄中間方向安打，緊接著發動盜壘攻佔得點圈，林宥穎左邊方向強勁平飛球，郭阜林美技接殺化解危機。

3局上，統一進攻，富邦更換二壘手由陳凱倫接替王正棠。陳傑憲三壘方向強勁滾地球，于孟馗美技攔截快傳一壘出局，統一挑戰成功改判無人出局一壘有人，郭阜林軟弱滾地球，野選站上一壘1人出局，潘武雄中外野飛球接殺出局，蘇智傑展現怪力，斷棒仍把球射在右外野全壘打牆，郭阜林跑回本壘拿下第2分，陳鏞基外野飛球出局，統一2比0領先。

3局下，富邦進攻。于孟馗滾地球出局，陳品捷揮棒落空三振2出局，陳凱倫游擊方向滾地球出局，3出局結束半局。

4局上，統一進攻。唐肇廷中外野飛球接殺出局，楊家維中間方向滾地球出局，陳重羽飛球出局，三上三下。

4局下，富邦進攻。胡金龍滾地球出局，蔣智賢滾地球出局，范國宸保送上壘，高國麟中外野飛接殺出局。

5局上，統一進攻。江亮緯觸身球上壘，跑者起跑、陳傑憲擊出三游之間穿越安打形成二、三壘有人，郭阜林高飛犧牲統一攻下第3分，跑者推進到三壘，潘武雄滾地球出局，不過陳傑憲也趁勢跑回本壘得分，蘇智傑外野飛球接殺出局，統一4比0富邦。

5局下，富邦進攻。林哲瑄內野飛球出局，林宥穎揮棒落空三振出局，于孟馗滾地球出局，三上三下結束半局。

6局上，統一進攻，富邦更換守備張詠漢接替右外野手陳品捷。陳鏞基投手正面滾地球出局，唐肇廷左外野飛球2出局，楊家維中右外野方向平飛二壘安打，陳重羽中外野飛球接殺出局。

6局下，富邦進攻。

打序：

統一7-ELEVEn獅

陳傑憲 , 2B

郭阜林 , 3B

潘武雄 , DH

蘇智傑 , LF

陳鏞基 , 1B

唐肇廷 , CF

楊家維 , SS

陳重羽 , C

江亮緯 , RF

富邦悍將

陳品捷 , RF

-張詠漢 , P

王正棠 , 2B

-陳凱倫 , P

胡金龍 , DH

蔣智賢 , 3B

范國宸 , 1B

高國麟 , LF

林哲瑄 , CF

林宥穎 , C

于孟馗 , SS

伍鐸開季狀況不佳，2場出賽拿下1勝1敗，總計12局投球被敲14安，其中包含3發全壘打，一共失掉7分，防禦率是偏高的5.25。而伍鐸被敲的3支全壘打之中，2發就來自3月28日對戰統一的比賽，潘武雄、蘇智傑接連開轟，最終球隊2比4輸球，伍鐸承擔敗投。

伍鐸今年被打擊率0.280，對左打者的被打擊率又更高的0.344，而對上統一的左打者被打擊率再飆高到0.417。

此役為羅里奇第3次出賽，前面兩場皆是面對Lamigo桃猿，3月23日5局無失分退場，最終無關勝敗，3月31日則是5.2局被敲出9安其中包含1發全壘打，失掉4分承擔敗投，總計3.38防禦率0勝1敗，將尋求本季首勝。

羅里奇上季對富邦悍將表現出色，.226被打擊率、3.32防禦率，7場出賽拿下4勝2敗，不過林益全對戰羅里奇相當有心得，曾經從他手中擊出2發全壘打，對戰打擊率高達.417。此役統一還要留意失誤問題，過去兩場比賽各出現3次失誤。