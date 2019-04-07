NCAA／終場前0.6秒罰3球絕殺　維吉尼亞中斷奧本驚奇之旅

▲維吉尼亞大學靠著0.6秒罰3球絕殺奧本大學。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

美國大學籃球全國錦標賽進入到最後4強，奧本大學從32強開始就先後擊敗堪薩斯、北卡、肯塔基等名校。4強戰奧本的對手是維吉尼亞大學，不過這次勝利女神不站在前幾輪屢屢爆冷的奧本這邊，終場前0.6秒維吉尼亞蓋伊（Kyle Guy）獲得3次罰球最終以1分差中斷奧本今年的奇幻旅程。

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奧本在16強戰傷了主將歐克其（Chuma Okeke），上半場靠著團隊戰力以31比28領先維吉尼亞，下半場維吉尼亞靠著克拉克（Kihei Clark）、杭特（De'Andre Hunter）的犀利攻勢反超戰局，終場前5分鐘維吉尼亞以57比47領先奧本10分，奧本布朗（Bryce Brown）接下來連飆3顆三分帶隊再要回領先。

▲奧本弄丟17秒領先4分的優勢。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



終場前17秒，奧本握有4分領先，維吉尼亞蓋伊僅花8秒就先投進一顆三分，接下來奧本哈波（Jared Harper）被故意犯規2罰1中，剩下7秒維吉尼亞開前場邊線，蓋伊埋伏底線接到球出手三分，沒有命中，不過裁判此時鳴哨，給了蓋伊3次罰球機會，他也穩穩把握，終場維吉尼亞就以63比62逆轉奧本。

▲奧本在首輪就差點被3罰絕殺。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

終場讀秒階段領先1分；被採取犯規戰術；2罰1中；再給對手3次罰球機會，這個劇本對於奧本大學而言可以說再熟悉不過，因為早在64強時，奧本對上新墨西哥州大也同樣給對手這樣用罰球帶走勝利的機會，不過當時新墨西哥州大只有3罰1中，也讓奧本有機會可以在之後連敗3所傳統名校。

▼奧本8強戰在少了1名主力的情況下擊敗肯塔基。（圖／達志影像／美聯社）

