凱戈不再堅持長約　考慮簽1年短約價碼高於1790萬

▲前美聯賽揚獎凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟開季已經過了一週，前美聯賽揚投手凱戈（Dallas Keuchel）仍然找不到工作，隨著賽季進行中，凱戈也開始考慮其他方案，根據資深記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，他現在正考慮簽下一張1年短約。

一名球團高層表示，凱戈考慮簽下一張超出合格報價金額（1790萬美元）的1年短約，不過這不代表他現在不再堅持長約，仍在尋找複數年合約，羅森索爾指出，目前不清楚有哪一支球團向他提供這些選項。

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知名經紀人波拉斯（Scott Boras）日前表示，目前幾支球團來洽談，但這位31歲左投的市場仍是未知。據了解，上週教士、大都會、釀酒人都向凱戈陣營聯繫，勇士隊則在春訓期間密集觀察他的狀況。

儘管凱戈沒有參加大聯盟春訓，但在經紀人波拉斯的安排之下，比照球隊春訓菜單的訓練，且還有進行投1休4的模擬賽，一旦簽約可以直接投入比賽。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績收穫美聯賽揚獎，2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍。上個球季34場先發，繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

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