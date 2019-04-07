運動雲

> >

凱戈不再堅持長約　考慮簽1年短約價碼高於1790萬

ETtoday運動雲

▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美聯賽揚獎凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟開季已經過了一週，前美聯賽揚投手凱戈（Dallas Keuchel）仍然找不到工作，隨著賽季進行中，凱戈也開始考慮其他方案，根據資深記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，他現在正考慮簽下一張1年短約。 

一名球團高層表示，凱戈考慮簽下一張超出合格報價金額（1790萬美元）的1年短約，不過這不代表他現在不再堅持長約，仍在尋找複數年合約，羅森索爾指出，目前不清楚有哪一支球團向他提供這些選項。

請繼續往下閱讀...

知名經紀人波拉斯（Scott Boras）日前表示，目前幾支球團來洽談，但這位31歲左投的市場仍是未知。據了解，上週教士、大都會、釀酒人都向凱戈陣營聯繫，勇士隊則在春訓期間密集觀察他的狀況。

儘管凱戈沒有參加大聯盟春訓，但在經紀人波拉斯的安排之下，比照球隊春訓菜單的訓練，且還有進行投1休4的模擬賽，一旦簽約可以直接投入比賽。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績收穫美聯賽揚獎，2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍。上個球季34場先發，繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 凱戈美聯賽揚太空人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

熱門新聞

日職／安打數、打擊率全隊最佳　王柏融：把球打強

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

快訊／戰績低迷紅襪　把林子偉叫上大聯盟

羅志祥女友周揚青「坐詹姆斯旁」看球！　還偷拍詹皇喝飲料

曾仁和原本排3A輪值　7日遭小熊指定讓渡移出40人

日職／火腿打擊率洋聯最低　打擊教練寄望王柏融

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋基「法官」雙響砲轟炸金鶯

2黃恩賜對翁瑋均　運彩開盤看好猿

3奧運資格賽中華女足4比2逆轉

4林丹闖進決賽　對諶龍爭今年首冠

5凱戈不再堅持長約 考慮簽1年短約

熱門新聞

1王柏融安打數、打擊率全隊最佳

2李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

3快訊／林子偉升大聯盟

4羅志祥女友「坐詹姆斯旁」看球

5曾仁和7日遭小熊指定讓渡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_05 兄弟 vs Lamigo 七局上，李茲的失控球直往王威晨的後方去，李茲趕緊以手勢表示抱歉

04_05 兄弟 vs Lamigo 二局上，張志豪將球擊到異次元空間，外野手也看不到球，判為場地二安

04_05 兄弟 vs Lamigo 一局下，王勝偉險些演出6星守備，攔下要穿出去的安打球，漂亮轉身傳一壘

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366