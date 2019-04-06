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中職二軍／高宇杰生涯首轟　王奕凱亂流兄弟遭桃猿逆轉

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▲世大棒，中華隊高宇杰。（圖／中華棒協提供）

▲高宇杰。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職二軍例行賽6日由中信兄弟與Lamigo桃猿交手，兄弟去年第3輪新秀高宇杰開轟，但同樣是去年新秀的王奕凱擔任先發投手5局上遇到亂流，最終被桃猿逆轉。

兄弟2局下靠高宇杰從桃猿先發左投林逸翔手中轟出全壘打，接著陳子鴻安打，杜家明二壘安打帶1分，張志強再敲安打添分此局添3分。

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兄弟先發投手王奕凱是去年第5輪選中的高中畢業新秀，他首局被安打又發生暴投失1分，隨後回穩到5局控球「走鐘」，投出4次四死球保送，加上林承飛高飛犧牲打失分，兄弟換上鄭錡鴻，又被張閔勛、楊岱均連續安打，讓桃猿反超為6比3。

兄弟5局下陳偉漢、黃稚峰、高宇杰安打串聯追回1分，桃猿則在6局上由葉竹軒三壘安打帶動也添1分，回到3分差，兄弟僅靠最後9局下潘志芳二壘安打及陳偉漢安打追回1分，最終仍以5比7落敗。

桃猿先發左投林逸翔投6局，用108球，被敲9支安打，包含1發全壘打，有2次四壞球保送，失4分拿下勝投，黃偉晟中繼1局無失分，游朝惟後援2局被敲2安打，奪2K失1分，仍守住勝利。

高宇杰擔任指定打擊排第5棒，敲兩安打，包含二軍生涯首轟，貢獻2打點表現最亮眼，陳偉漢也有3安打猛打賞，桃猿打線由張閔勛、楊岱均各敲2安打串聯，成為此戰火力關鍵。

兄弟排陳家駒擔任先發捕手，排第6棒，兩打席後因使用不符規定球棒而退場，林王啟瑋代打、吳明鴻蹲捕。先發投手王奕凱二軍生涯第2次登板，投4.2局，被敲3支安打，奪3次三振，有3次四壞保送、2次觸身球，失5分承擔敗戰。李振昌3月29日對戰富邦悍將被強襲球打到右手虎口，此戰用9球投1局，傷後小試身手，沒有失分。

關鍵字： 中職二軍高宇杰王奕凱
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