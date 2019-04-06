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不斷更新／林晨樺本季初登板　富邦、統一先發名單

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▲▼ 0421 中職29年中信兄弟VS富邦悍將-林晨樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將先發投手林晨樺。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將6日主場對戰統一7-ELEVEn獅隊，統一推出潘威倫擔任先發，希望中止4連敗，富邦則是林晨樺本季初登板，期待奪下2連勝。前一戰兩隊交手，富邦打線16支安打掃出16安，陳品捷敲本季首轟，范國宸猛打賞外加一支兩分砲，火燙表現值得關注。

林晨樺去年面對統一15場，全是以後援角色出賽，成績1勝1敗，拿下1救援成功、2中繼成功，對戰防禦率6.23，對戰被打擊率0.242。去年對戰統一獅隊，曾被蘇智傑、潘彥廷、羅國龍敲過全壘打。

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潘威倫本季1場先發面對Lamigo桃猿，5局被擊出6支安打，包括2發全壘打，1三振，1次四壞球，失2分，1分自責分，奪得暌違1年半的勝投，去年沒有對過富邦，2017年遭遇富邦6場，取得2勝1敗，對戰防禦率1.84，對戰被打擊率0.231，曾被張詠漢敲過全壘打。

雙方先發打序：
統一7-ELEVEn獅
陳傑憲, 2B
潘彥廷, DH
郭阜林, 3B
蘇智傑, LF
陳鏞基, 1B
江亮緯, RF
唐肇廷, CF
陳重羽, C
楊家維, SS

富邦悍將
陳品捷, RF
王正棠, 2B
胡金龍, LF
蔣智賢, 3B
范國宸, 1B
林益全, DH
申皓瑋, CF
蔡友達, C
陳凱倫, SS

▲統一獅隊投手潘威倫 。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊先發投手潘威倫 。（圖／統一球團提供）

關鍵字： 中華職棒中職統一富邦
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