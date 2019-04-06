球爸找經紀人首要條件　讓3子NBA同隊打球

▲球爸。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

球爸(LaVar Ball)之亂再起！BBB合夥人人佛斯特(Alan Foster)私自挪用公款事件後，球爸也開始幫湖人控衛博爾(Lonzo Ball)尋找經紀人。不過因為球爸仍在背後主導生殺大權，因此讓不少經紀人卻步，而且他選人的必要條件，就是讓另外兩位兒子里安格羅(LiAngelo Ball)和拉梅洛(LaMelo Ball)加入博爾，到同一支NBA球隊打球。

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球爸目前已經和數位NBA經紀人碰面，洽談代表博爾的事宜，目前總部位在洛杉磯的CAA創新藝人經紀公司被認為最有機會。不過經紀公司方面的隱憂，就是球爸愛出手干涉，以及BBB品牌的關係。此外，球爸也希望經紀人能夠將其他兩位兒子送進NBA同一隊打球。

拉梅洛目前離家前往SPIRE Institute就讀，進入高中前就獲得極高評價，也被認為有機會進入NBA討生活。不過發生UCLA中國行竊盜案的里安格羅，並不被看好能進入NBA。因此要把3子湊到同一隊打球，可說是近乎刁難的不可能的任務。

博爾的下一位經紀人不只要處理球員事務，還要尋找新的球鞋代言合約。日前因為BBB合夥人A錢事件，他已將手上的品牌Logo刺青去除，徹底切割關係。

▲博爾 。（圖／CFP）