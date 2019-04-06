克蕭3A復健賽「降速求控球」　自認身體非常健康

▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）日前在3A復健賽主投4.1局責失2分，目前身體狀況一切良好，根據總教練羅伯茲（Dave Roberts）說法，這位王牌左投在回到大聯盟之前，將再投一場復健賽，目標球數75至85球。

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「每次投球的狀況都越來越好，尤其是球速方面。」羅伯茲表示，「目前他速球大約在88英哩至91英哩之間，不過對於克蕭來說，現在控球和角度更為重要，憑藉他出色的變化球種，如果能夠精準控在好球帶，他沒理由不會是那個頂級強投。」

現在克蕭對於球速已經不過分追求，當下之急還是保持身體健康。雖然上季整體數據下滑，但加上季後賽先發全年仍舊吃下超過200局，「我現在感覺良好，我覺得自己非常健康。」

去年11月初克蕭和道奇達成3年9300萬美元續約共識，平均年薪高達3100萬美元，這份合約沒有任何跳脫條款，只要每年先發場次達到24、26、28、30場就再增加100萬美元激勵獎金，賽揚獎150萬美元激勵，票選2、3名則是50萬。

現年31歲克蕭近幾年因為背傷的關係，本季先發26場近10年第2少，2.73防禦率則是2010年以來最差，9勝5敗也中斷連續8年雙位數勝投。

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