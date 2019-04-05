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SBL／例行賽最後一戰練兵　富邦純本土擊敗台銀

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▲富邦勇士主場日米歇爾、許晉哲，達欣梅奧、蘇翊傑。（圖／籃協提供）

▲富邦教頭許晉哲。（圖／資料照／籃協提供）

記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，富邦與台啤在板體進行本季最後一場賽事，由於各自確定聯賽戰績龍頭與墊底，勝敗無關排名，富邦擺出純本土陣容應戰，仍以88比80受下勝利。

此戰不論富邦或台銀，都是本季最後一場例行賽，富邦已確定戰績，台銀則是墊底球隊，且無緣季後賽，勝敗已經不影響排名。

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會影響戰績排名的，落在金酒、達欣以及裕隆的比賽上，由於勝場差接近，3隊還要為季後賽第4種子，也就是例行賽戰績第4的位置做最後努力。

上月底確定例行賽取得戰績龍頭的富邦，此戰練兵意味濃厚，不但兩名洋將沒登錄，洪志善、蔡文誠等主力球員也都換上便服當觀眾，本季較少上場的本土球員，都獲得不少出場時間。

富邦教頭許晉哲調度也相當頻繁，第一節就出現5換5的情況，有時也有一次換3人的頻率，面對擁有洋將的台銀，除首節打得較緊繃外，之後攻勢如水銀瀉地般展開。

第一節台銀讓富邦只領先4分，但第二節起富邦逐漸掌握比賽節奏，上半場打完領先台銀13分，到第三節打完，也以57比67進入第四節。

第四節倒數4分34秒，富邦一度被追到71比77，在陳侑昫上籃後，差距更縮小到4分，但富邦沒讓台銀有追上機會，李盈鋒倒數47秒的三分球，讓球隊吃了定心丸，富邦24勝12敗結束這個球季，台銀8勝28敗。

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