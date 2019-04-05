中職／打擊最猛但少王柏融有差　桃猿仍在找最佳隊形

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

「大王」王柏融離隊後，Lamigo桃猿團隊打擊仍是4隊之最，但目前戰績屬後段班，球隊仍在找尋最好的隊形，打擊教練曾豪駒說，目前球隊在打擊、默契上的融合度，確實還需要一點時間，畢竟還沒有一個夠穩定的人能夠補上王柏融離開後的缺口。

猿隊昨天擊敗富邦悍將、擺脫墊底，但4勝5敗仍屬後段班，投手防禦率4.63為4隊最差，不過打擊火力依舊是4隊最兇猛；其中打擊率0.313、上壘率0.370、長打率0.438皆為第1，但得點圈打擊率0.284，僅優於統一獅（0.268）。

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桃猿不少球員坦言，王柏融離隊後，確實對團隊有影響，特別是在細節方面，「在攻守兩端少了一個穩定的人，各方面都必須想辦法去填補，很多環節都還缺少一點東西。」包括棒次的安排，選手們都必須適應，目前桃猿屬意讓藍寅倫扛3棒，他說：「對球員來講，打哪一棒真的沒差，擊球策略不會因此改變，但站上去的感覺還是不同，必須想辦法適應。」

從春訓開始，桃猿的棒次沒有過往來得固定，仍在找尋最好的安排，曾豪駒說：「目前會針對投手特性來調整棒次，當然少了王柏融，很多比賽的環節都要想辦法補上，不光是火力，現在處於較不穩定的狀態，在打擊、默契的融合度就還需要一點時間。」

廖健富今年也將是球隊的關鍵，去年他在王柏融熄火時，適時挺身而出、串聯球隊攻勢，不過今年開季至今，表現沒有上季來得亮眼，他坦言自己某些地方尚未調整到位：「技術上有些小細節都不夠好，有時候也會在意去年的成績，畢竟在開季就有很好的表現，今年會更想把一件事做到更好，反覆練習時卻發現重複錯誤，還好教練有及時發現，慢慢幫我調整。」面對外界期待他能在複製去年表現，廖健富強調，贏球不能光靠一人，還是要靠大家，有時運氣也很重要。

▲藍寅倫。（圖／記者林敬旻攝）

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