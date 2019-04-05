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企聯射箭／曾談戀愛遭退隊　蘇思蘋罰站1個月挽回信任

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▲▼ 企聯射箭青年隊蘇思蘋 。（圖／企業射箭聯盟提供）

▲蘇思蘋。（圖／企業社箭聯盟提供，下同）

記者洪偵源／綜合報導

企聯青年隊的蘇思蘋，是名教頭倪大智旗下的新生代好手，還被看好是箭后譚雅婷接班人，但她曾一度違反禁愛令遭退隊，為表決心整整罰站1個月，才又回到射箭的懷抱。

就讀香山高中2年級的蘇思蘋，富禮國中時期，以14歲年紀勇奪土耳其世界室內射箭錦標青女反曲弓個人賽金牌，去年世中運又在女子團體與個人賽奪金。

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如此出色的表現，怎會被退隊？倪大智表示，蘇思蘋協調性佳，就是專注力不易集中，需要有人隨時盯著她，「如果她的思惟和心態再成熟些，有成為世界級箭手的潛質和條件。」

因此蘇思蘋在隊上的狀況也不少，壓垮駱駝的最後一根稻草,就是違反不準談戀愛的規定，在倪大智所屬的隊上，這是相當嚴重的違規。

蘇思蘋也坦承，去年中秋節被抓到，依規定要退隊，當下哭成淚人兒，倪大智說：「隔天她自己又跑來，我不准她碰箭，隊友練習時，她就在一旁罰站到結束，連續1個多月。」

站了1個多月，倪大智相信蘇思蘋有決心改過，已一個多月沒碰箭的她，竟在之後不久登場的總統盃輕鬆封后，倪大智笑說：「這樣以後比賽前甘脆都先罰站好了！」

對於教練倪大智，蘇思蘋坦言一開始真的不服氣。「他對我真的特別嚴厲，但經過這幾次，我慢慢理解教練的苦心，如果不是對我有所期待，相信教練不會對我這麼嚴格。」

蘇思蘋出身低收入戶，爸爸是水泥工，媽媽在早餐店工作，不諱言會羡慕別人所擁有的，也曾開玩笑說，以後想嫁「高富帥」。但並不自怨自艾，「比我處境更差的還有很多。」

▲▼ 企聯射箭青年隊蘇思蘋 。（圖／企業射箭聯盟提供）

關鍵字： 企聯射箭
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