SBL／梅奧倒數3.14秒致勝一擊　達欣老四之爭還有局

▲梅奧。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，達欣4日面對金酒克服最多24分的落後，下半場急起直追，並在終場前靠著梅奧連取8分，包括終場前3.14秒的致勝切入，以84比83險勝，在爭取季後賽第4種子路途上，與裕隆、金酒都是17勝18敗。



此戰對金酒、達欣都相當重要，雙方都在爭取聯賽排名第4的席次進入季後賽，目前老四的位置由金酒卡著，金酒只要拿下達欣，就可以拉開與裕隆的勝差，第4種子有先拿1勝的待遇。

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曾獲得第12季總冠軍賽MVP的賽勒，是金酒以洋將受傷異動名義，註銷夏普後替代人選，他於上個月19日抵台，20日就披上金酒戰袍出戰富邦，而富邦正好是他前一季所效力的球隊。

賽勒此戰上半場讓達欣相當頭痛，在禁區強勢單打，或在包夾時討到犯規，用罰球製造得分，尤其第二節個人就攻下11分，是金酒把差距擴大的關鍵，光在上半場，就拿下15分、16籃板。

達欣麥克連上半場難以有效牽制塞勒，梅奧的手感也不佳，金酒雖然上半場只有3顆三分球，但，但賽勒帶起全隊，加上張容軒、蘇奕晉、陳靖寰也輪流做出貢獻，達欣半場打完落後22分。

下半場達欣靠著外線逐漸拉近差距，原本手感不佳的梅奧，個人獨拿12分，加上達欣單節4記三分球，林宜輝就包辦2記，林冠綸在第三節終了前外線破網，金酒只剩下9分領先。

面對逐步逼近的達欣，金酒兩度被逼到剩5分領先，金酒陳靖寰的三分球，加上于煥亞抄球上籃，終場前3分鐘又把差距拉回到雙位數，達欣雖又打波5比0，張容軒三分球又止住對方氣焰。

終場前37秒，金酒82比76領先，梅奧三分外線出手命中，加上金酒一波處理球失誤，梅奧再進1球，被達欣82比82追平，時間剩下16.65秒。

暫停過後金酒讓賽勒執行最後一擊，被犯規送上罰球線，時間剩6.19秒，賽勒只投進1球，達欣再由梅奧操刀反撲，在對手嚴防他外線的情況下，選擇切入上籃，並於倒數3.14秒打進致勝分。