SBL／梅奧最後32秒連拿8分逆轉金酒　教頭讚看見上帝

▲梅奧。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／新北報導

達欣能在老四爭奪戰中，落後金酒達24分的情況下，能以84比83逆轉，最後關頭獨拿8分的梅奧絕對關鍵，尤其終場前3.14秒致勝切入，讓教頭范耿祥讚嘆，好像看見上帝一般。

擁有NBA選秀探花資歷，梅奧作為本季SBL名氣最響亮的洋將，場均22.5分也不負身價，只是強效表現，一直無法確實反應在達欣戰績上，讓他在最佳洋將的競爭上略為不利。

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不過梅奧在關鍵時刻毫不手軟，就算上半場只拿9分，球隊也帶著22分落後進入第三節，但他在該節一個人就拿了12分，但最關鍵的時刻，還是在第四節。

終場前32秒，梅奧三分命中，達欣追成79比82，跟著金酒處理球失誤，梅奧又接到隊友傳球外線出手再進1顆，82比82追平，時間剩下16.9秒。

金酒此時由賽勒執行最後一擊，結果賽勒被送上罰球線只進1球，給了達欣最後反撲機會，梅奧外線持球選擇切入，並在倒數3.14秒上籃得手，84比83助球隊1分險勝。

范耿祥表示，上半場防守一直漏，下半場策略調整，一直帶動快攻機會，尤其梅奧，「他投進那幾顆好像看見上帝！」

對此梅奧笑說：「專注在比賽上，就會有好事發生，上半場大家在進攻防守其實也很想積極，下半場我們就是更積極、更專注，也很幸運。」全場梅奧共拿下37分、8籃板、5抄截、4助攻。