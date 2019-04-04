運動雲

> >

SBL／老四之爭白熱化　可能本季最後一戰才決定

ETtoday運動雲

▲▼ 金酒達欣 。（圖／籃協提供）

▲達欣只要再贏一場就能搶下季後賽第4種子席次。（圖／籃協提供）

記者洪偵源／新北報導

達欣在4日84比83逆轉金酒，戰績追上金酒、裕隆，都是17勝18敗，讓季後賽第4種子之爭進入白熱化，有可能到球季最後一場例行賽，才會決定最後的名次。

富邦、台啤上週就已經缺定分屬聯賽第1與第2的席次，季後賽首輪輪空，3日璞園贏球後，訂走老三的位置，留給金酒、裕隆與達欣爭老四。

請繼續往下閱讀...

4日賽前，金酒17勝17敗暫居第4，領先第5的裕隆0.5場勝差，第6的達欣1場勝差，原本只要贏球，再靠裕隆輸球，基本上就確定季後賽第4種子，享有1勝優勢。

結果金酒領先24分最後1分飲恨，如此一來，達欣追了上來，3隊都是17勝17敗，達欣教頭范耿祥直言，本週兩場都下達必勝令，就是要搶第4種子。

對達欣來說，由於對金酒有對戰優勢，只要7日擊敗裕隆，情況最單純，就確定季後賽第4種子身份，對金酒來說，必須在6日擊敗台啤，7日裕隆贏球，可能還要比較對戰得失分。

裕隆與金酒一樣，基本條件就是本季最後一場例行賽都要贏球再來談晉級，所以有可能7日SBL例行賽最後一天的賽程結束後，才會決定第4種子屬誰。

金酒教頭吳俊雄無奈地說，只剩1場比賽要打，必須要面對，且要先贏球，因為有太多因素是被別隊影響，只能先顧好自己。

關鍵字： SBL金酒達欣
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

熱門新聞

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

中職／「以前怎投就怎投」　王建民盼陳鴻文找回自己

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

籃網羅素末節轟18分不敵暴龍　林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

戴資穎以外的世界第一　陳建安／鄭怡靜桌球混雙排名居首

中職／喜歡台灣隊友　萊福力：投到不能投為止

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞洲盃桌賽分組出爐　林昀儒場場硬戰

2S老四之爭可能爭到賽季最後一場

3賽勒雙20白搭　輸球超懊惱

4梅奧獨力逆轉　教頭讚看見上帝

5王溢正優質先發　洪總恭喜保勝投

熱門新聞

1陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

2王建民翻影片　盼陳鴻文找回自己

3暫居四冠王　林書逸：要打120場

4林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

5陳建安／鄭怡靜桌球混雙世界第一

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366