SBL／老四之爭白熱化　可能本季最後一戰才決定

▲達欣只要再贏一場就能搶下季後賽第4種子席次。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／新北報導

達欣在4日84比83逆轉金酒，戰績追上金酒、裕隆，都是17勝18敗，讓季後賽第4種子之爭進入白熱化，有可能到球季最後一場例行賽，才會決定最後的名次。

富邦、台啤上週就已經缺定分屬聯賽第1與第2的席次，季後賽首輪輪空，3日璞園贏球後，訂走老三的位置，留給金酒、裕隆與達欣爭老四。

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4日賽前，金酒17勝17敗暫居第4，領先第5的裕隆0.5場勝差，第6的達欣1場勝差，原本只要贏球，再靠裕隆輸球，基本上就確定季後賽第4種子，享有1勝優勢。

結果金酒領先24分最後1分飲恨，如此一來，達欣追了上來，3隊都是17勝17敗，達欣教頭范耿祥直言，本週兩場都下達必勝令，就是要搶第4種子。

對達欣來說，由於對金酒有對戰優勢，只要7日擊敗裕隆，情況最單純，就確定季後賽第4種子身份，對金酒來說，必須在6日擊敗台啤，7日裕隆贏球，可能還要比較對戰得失分。

裕隆與金酒一樣，基本條件就是本季最後一場例行賽都要贏球再來談晉級，所以有可能7日SBL例行賽最後一天的賽程結束後，才會決定第4種子屬誰。

金酒教頭吳俊雄無奈地說，只剩1場比賽要打，必須要面對，且要先贏球，因為有太多因素是被別隊影響，只能先顧好自己。