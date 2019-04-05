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克蕭3A復健賽4.1局挨1轟　下一場先發仍在3A

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▲▼克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭復健賽4.1局失2分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）因肩傷趕不上開季，今（5）日他在3A投了復健賽，總計主投4.1局挨了1發陽春砲失2分，不過也有著6次三振。目前克蕭恢復程度看似上了軌道，不過為了保守起見，他至少會待在3A在登板投1次復健賽再回到大聯盟。

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克蕭目前在道奇3A球隊奧克拉荷馬道奇，今天掛帥先發交手釀酒人3A球隊，首局克蕭就送對方的開路先發保送上壘，不過他隨後就將對方牽制出局，之後在飆出三振完成三上三下，第2局面對較大的危機，先被敲出一發陽春砲，之後又出現保送以及敲安再失1分，不過這局也有2次三振的演出。

▲▼克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭面對復原進度還算滿意。（圖／達志影像／美聯社）

克蕭今天先發4.1局，被敲4支安打以及2次保送，失掉2分都是自責分，不過也有飆出6次三振。對於今天的表現克蕭表示，「這是一個好的開始，讓我遇到很多不同的狀況，這對我是有幫助的，我也逐漸地找回到手感。」

克蕭復健賽挨小聯盟球員泰勒（Tyrone Taylor）一發陽春砲，賽後他說，「他就這樣把球打出牆外了啊，那是我那局投得第1球，他掌握得很好。」

道奇球團相當保護自家王牌，早在上週就已經決定至少讓克蕭投2次復健賽再回到大聯盟，克蕭自己也同樣這樣的安排，「雖然我很想在下一次出賽就回到洛杉磯投球，不過如果現階段只能待在牛棚找感覺的話，那樣復健的強度有點太低了。」

克蕭今年沒辦法為道奇主投開幕戰，這也讓他連續8年歷史第2長的開幕戰先發紀錄被迫畫下句點。前一次道奇不是由克蕭投開幕戰已經要追溯至2010年。不過今天是小聯盟開幕日，因此勉強來說克蕭依舊延續了開幕戰先發的紀錄。

關鍵字： MLB道奇克蕭Clayton Kershaw
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