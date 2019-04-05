鮑爾飆7局無安打　開季連2場先發僅被敲1安史上第一人

▲印地安人先發鮑爾投出7局無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

印地安人5日主場迎戰藍鳥隊，先發鮑爾（Trevor Bauer）投出7局無安打比賽，丟出8次三振，終場率隊4比1擊敗藍鳥。他在此戰締造大聯盟歷史，成為史上第一人開季連2場先發僅被敲出1支安打的投手。

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此戰前7局藍鳥打線被鮑爾徹底封鎖，未被敲出任何一支安打，飆出8次三振，但也因為出現6次保送，導致用球數過高，投完7局丟了117球，讓教練團決定將換他下場，並未讓他挑戰無安打比賽紀錄。

儘管鮑爾未能投出生涯首次無安打比賽，不過他也締造大聯盟紀錄，連續2場先發合計14局僅被擊出1支安打失掉1分，成為大聯盟史上第一人。目前2場出賽拿下1勝，送出17次三振，被打擊率是誇張的.024，WHIP值0.57，防禦率則是0.64。

鮑爾投完7局退場後，8局下由愛德華茲（Carl Edwards Jr.）接替登板，負擔0.2局未被擊出安打，但丟出2次保送、2次三振，印地安人於8局提前派出終結者漢德（Brad Hand）關門，3名投手聯手演出8局無安打比賽。

悶了近整場的藍鳥隊，終於在9局上有所突破，該局首棒打者葛維斯（Freddy Galvis）從漢德手中擊出安打，破了印地安人無安打比賽，接著赫南德茲掃出二壘安打，幫助藍鳥破蛋，但最後漢德連續丟出2K結束比賽，最後印地安人就以4比1獲勝。

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