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打不好就被酸　王柏融遇最艱困時刻　洪總：撐過就他的

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

「大王」王柏融轉戰日職北海道火腿，2日起作客樂天3連戰，4日打擊熄火，中斷連4戰安打，遭到不少球迷狠酸，不過老東家桃猿的隊友們以及教練都對他有信心，總教練洪一中說：「他現在面臨最艱困的時刻，承受很大的壓力，但撐過就是他的。」

王柏融是中職首位透過旅外球員制度轉戰日職的選手，有其歷史意義存在，外界都相當關注他能在日職打出怎麼樣的成績，洪總也感受到他的壓力：「投手是比較可以適應的，但野手沒有這麼簡單，他要想辦法克服現在的困境。」

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陽岱鋼雖然也是野手，但他從高中就在日本打球，一路慢慢打到日職，洪總說：「岱鋼已經熟悉日本文化、環境，再踏入職棒，但柏融不一樣，等於是重新開始，壓力一定更大。」

▲▼Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

「王柏融打的每一場比賽，都是他的第一次。」打擊教練曾豪駒並不擔心他的狀況，認為他只是需要時間適應一切，「就前4戰來看，我覺得他做得很好，仍有展現選球以及纏鬥能力，也能夠消耗對方投手的球數。」

「柏融的擊球內容其實不錯，只是剛好擊球落點不好被接到，這種狀況多少也會影響到球員的心情；打得好被接到，球員可能會想比較多。」曾豪駒指出，王柏融現在已經做得很好，但在面臨壘上有人時的狀況，可能會想太多，「現在就只是缺一支適時的長打，或是重要的關鍵安打，感覺是差在這裡，壘上有人把它當作沒人在打，會比較自在。」

王柏融現在的表現容易被放大關注，曾豪駒理解他的心境，「看球講的都簡單，只有自己站在那，才知道感覺是什麼，我覺得現在是過渡期，不用太擔心。」

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桃猿老戰友都很關心王柏融的狀況，藍寅倫笑說：「每天都要看啊（比賽）！他前面太緊繃了，要放開一點啦。」劉時豪、洪聖欽也會傳訊關心他，洪聖欽透露，王柏融前天比賽結束後，也分享在雪中打球的體驗，「他說『有看過在雪中打球嗎』，我跟他說，『你就把自己當作聖誕老人就好了』，說一些輕鬆的話，讓他壓力別這麼大。」

洪聖欽認為，王柏融目前最需要適應的地方正是天氣，「我們先前到千葉對戰羅德，還沒下雪就覺得很冷了，更何況是在雪中打球，在台灣也不會遇到這種情況，我可以懂他的感覺，其實他的擊球越來越好了，對方投手一定會研究他，他也還在想辦法應對。」

打第5棒也是王柏融必須適應的地方，藍寅倫說：「柏融以前在我們這裡都是打第3棒，現在改打第5棒，感覺還是會不太一樣，加上對投手不熟悉，在攻擊方面也會多等幾顆球，我覺得打個2到3輪之後，他一定有辦法可以克服現在的狀況。」

不只是桃猿老戰友，其他球隊的選手也很關注大王的表現，先前首安出爐時，富邦悍將球員全體在休息室替他歡呼，胡金龍說：「柏融的球棒控制能力還是很好，只是需要時間調整心態和對球的判斷，整體並沒有太大問題，不用擔心。」

▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,藍寅倫,洪聖欽,劉時豪。（圖／記者季相儒攝）

▲老戰友藍寅倫、洪聖欽、劉時豪依舊相當關注王柏融的表現。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 王柏融中職中華職棒日職北海道火腿洪一中胡金龍藍寅倫洪聖欽曾豪駒劉時豪
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