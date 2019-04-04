打不好就被酸　王柏融遇最艱困時刻　洪總：撐過就他的

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／桃園報導

「大王」王柏融轉戰日職北海道火腿，2日起作客樂天3連戰，4日打擊熄火，中斷連4戰安打，遭到不少球迷狠酸，不過老東家桃猿的隊友們以及教練都對他有信心，總教練洪一中說：「他現在面臨最艱困的時刻，承受很大的壓力，但撐過就是他的。」

王柏融是中職首位透過旅外球員制度轉戰日職的選手，有其歷史意義存在，外界都相當關注他能在日職打出怎麼樣的成績，洪總也感受到他的壓力：「投手是比較可以適應的，但野手沒有這麼簡單，他要想辦法克服現在的困境。」

請繼續往下閱讀...

陽岱鋼雖然也是野手，但他從高中就在日本打球，一路慢慢打到日職，洪總說：「岱鋼已經熟悉日本文化、環境，再踏入職棒，但柏融不一樣，等於是重新開始，壓力一定更大。」

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

「王柏融打的每一場比賽，都是他的第一次。」打擊教練曾豪駒並不擔心他的狀況，認為他只是需要時間適應一切，「就前4戰來看，我覺得他做得很好，仍有展現選球以及纏鬥能力，也能夠消耗對方投手的球數。」

「柏融的擊球內容其實不錯，只是剛好擊球落點不好被接到，這種狀況多少也會影響到球員的心情；打得好被接到，球員可能會想比較多。」曾豪駒指出，王柏融現在已經做得很好，但在面臨壘上有人時的狀況，可能會想太多，「現在就只是缺一支適時的長打，或是重要的關鍵安打，感覺是差在這裡，壘上有人把它當作沒人在打，會比較自在。」

王柏融現在的表現容易被放大關注，曾豪駒理解他的心境，「看球講的都簡單，只有自己站在那，才知道感覺是什麼，我覺得現在是過渡期，不用太擔心。」

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

桃猿老戰友都很關心王柏融的狀況，藍寅倫笑說：「每天都要看啊（比賽）！他前面太緊繃了，要放開一點啦。」劉時豪、洪聖欽也會傳訊關心他，洪聖欽透露，王柏融前天比賽結束後，也分享在雪中打球的體驗，「他說『有看過在雪中打球嗎』，我跟他說，『你就把自己當作聖誕老人就好了』，說一些輕鬆的話，讓他壓力別這麼大。」

洪聖欽認為，王柏融目前最需要適應的地方正是天氣，「我們先前到千葉對戰羅德，還沒下雪就覺得很冷了，更何況是在雪中打球，在台灣也不會遇到這種情況，我可以懂他的感覺，其實他的擊球越來越好了，對方投手一定會研究他，他也還在想辦法應對。」

打第5棒也是王柏融必須適應的地方，藍寅倫說：「柏融以前在我們這裡都是打第3棒，現在改打第5棒，感覺還是會不太一樣，加上對投手不熟悉，在攻擊方面也會多等幾顆球，我覺得打個2到3輪之後，他一定有辦法可以克服現在的狀況。」

不只是桃猿老戰友，其他球隊的選手也很關注大王的表現，先前首安出爐時，富邦悍將球員全體在休息室替他歡呼，胡金龍說：「柏融的球棒控制能力還是很好，只是需要時間調整心態和對球的判斷，整體並沒有太大問題，不用擔心。」

▲老戰友藍寅倫、洪聖欽、劉時豪依舊相當關注王柏融的表現。（圖／記者季相儒攝）