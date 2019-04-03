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SBL／簡偉儒延長賽連取4分護駕　璞園確定年度第三

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▲▼ 璞園強森、台啤黃聰翰 。（圖／籃協）

▲強森雖提早離場，但仍攻下璞園最高的20分。（圖／籃協提供）

記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，璞園3日在板橋體育館迎接本季最終戰，面對台啤克服最多11分落後，並在延長賽靠簡偉儒關鍵時刻連取4分，最終以91比87拿到3連勝，並確定以20勝、16敗戰績排名第3進入季後賽。

本季SBL例行賽逐漸進入尾聲，璞園3日已是最球季後一場例行賽，台啤打完這一戰也只剩6日一場賽事要打，戰績確定排行榜第二的台啤，領先璞園2.5場勝差，勝敗對排名變動影響不大。

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雖然排名影響不大，雙方仍舊攻勢猛烈，都利用快速的導傳球與走位，製造外線出手機會，台啤黃聰翰首節三分球4投3中，擅打快球風的璞園也不遑多讓。

第一節台啤末段在愛德的快攻與黃泓瀚的三分球取得5分領先，第二節更一度拉開到11分領先，不過璞園連連追趕，上半場結束前一次7比0攻勢，包含陳冠全的3分打，追到63比63。

之後雙方你來我往，第四節倒數2分56秒，雙方76比76，之後台啤靠黃聰翰三分球1分超前，璞園還碰上洋將洋將倒吞下2個違反運動精神犯規退場，但仍緊咬對方不放。

倒數20.33秒凱爾單打得手，幫璞園追到81比81，最後6.75秒台啤最後進攻機會，蔣淯安單打失利，時間也就此走完，雙方延長賽分勝負。

璞園延長賽開節先打一波4比0，並在被追平的情況下，簡偉儒先在籃下反勾得手，接著又快攻上籃，加上簡浩終場前45秒擦板得分，台啤進攻連連失利，最終璞園4分之差帶走勝利。

璞園強森與凱爾都拿下20分，有關鍵表現的簡偉儒拿下9分，同樣多次挺身而出的吳家駿也進帳10分，台啤黃聰翰砍下26分，單場8記三分球都是生涯新高。

▲▼ 璞園強森、台啤黃聰翰 。（圖／籃協）

▲黃聰翰繳出傷後復出代表作。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL璞園簡偉儒
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