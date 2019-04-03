諾威斯基獲最高敬意　達拉斯將4月命名「德佬月」

▲達拉斯把4月命名為「德佬月」。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

本季例行賽來到最後階段，獨行俠雖然有著超強新人唐西奇(Luka Doncic)，但在狂野西區也早早沒了季後賽資格，而這也很可能是看板球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)的最後一季，外界也都用不同方式向他致敬，而現在達拉斯當地更把4月命名「德佬月」對這位獨行俠傳奇致上最高敬意。

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高齡40歲的諾威斯基，自1998年進入聯盟以來，已經征戰21個年頭，生涯已經邁入最後階段，儘管他本人並未親口說明是否會在今年賽季結束後選擇退役，但外界普遍認為「德佬」會在今夏結束職業生涯，使得許多球迷都會在諾威斯基到場後給予掌聲及歡呼對他致敬。

生涯21年諾威斯基都在獨行俠度過，對於達拉斯而言，他不僅是名球員，更是個象徵，加上他又長年為當地社區做出貢獻以及幫助，在去年11月就獲得「城市鑰匙」的榮耀，象徵了該城市最高榮譽，現在當地更將4月命名為「德佬月(Month of Dirk)」更加深了他在達拉斯的歷史地位，但較為可惜的是，諾威斯基本人無法參加會議，是由他妻子代為出席，另外參加的還有獨行俠總裁以及相關人員。

本季諾威斯基經歷傷病問題，缺席了獨行俠季初的比賽，加上他已經不項過去能主導戰局，在出賽46場中僅有15場擔任先發，儘管狀態大不如前，但他先前對決勇士一戰也有攻下21分的「回春」表現，場均則有6.5分，2.7籃板，0.6助攻。

▲今年將成諾威斯基最後一季？（圖／CFP）