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祖巴奇要湖人球迷別為沒季後賽難過　可以改支持快艇

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▲快艇祖巴奇。（圖／CFP）

▲祖巴奇要湖人球迷別為交易自己難過，可以來看快艇打季後賽。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人在季中交易時，將淺力中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)送到了快艇，不僅球迷傻眼連許多評論員都稱這是湖人史上最爛交易，到了快艇的祖巴奇打出了更強勢表現，快艇也將進入季後賽，反觀湖人則慘遭淘汰，現在祖巴奇更向湖人迷喊話，要他們不要為了自己被交易感到難過，趕緊來看快艇打季後賽。

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去年12月由於湖人先發中鋒麥基(JaVale McGee)因為流感缺賽，當時他的位置就由祖巴奇頂替，儘管才21歲，但祖巴奇卻打出驚人表現，許多人都認為他是未來湖人禁區希望，不料紫金軍團卻在季中交易把祖巴奇送給快艇，讓外界認為湖人瘋了，現在快艇要進入季後賽，祖巴奇也在快艇打出好表現。

近期祖巴奇談到了他來到快艇的想法，並且向湖人球迷喊話「一群湖人球迷跑過來問，為什麼要要交易我，湖人管理層犯了最大的錯誤。每個人都在說『我們想念你』我也都告訴他們，我現在在更好的球隊，你們不必為我難過，而我總是說若想要看到更好的籃球，就來看快艇比賽。

▲快艇祖巴奇。（圖／CFP）

▲祖巴奇在快艇打出更好表現。（圖／CFP）

「如果想要看季後賽，那我們就在史坦波普中心，這取決於球迷，但我會一直努力。人們對於快艇印象很差，就像做錯事情了一樣，但重點是快艇從來沒做過任何事情，他們只不過是洛杉磯的另一支球隊而已。」祖巴奇表示。

由於湖人與快艇共用一個主場，但因為湖人有著更久遠的歷史也取得較大成就，以致於雙方幾乎是仇敵，但祖巴奇去了快艇後，反倒更熱愛他們的球隊文化，「因為我在湖人，曾被教導要討厭快艇，所以我以前從未喜歡過快艇。但我來到這裡，發現快艇真的太棒了，球隊、管理層就像一個大家庭，每個人都非常親密，感覺非常的棒。

本季祖巴奇為快艇出戰22場比賽，場均上場19.7分鐘，可以繳出9分，7.5籃板，現在已經成功站穩快艇先發，比起先前湖人不斷輸球狀況，轉隊後的祖巴奇更加享受在快艇的日子。

▲快艇祖巴奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲祖巴奇站穩快艇先發。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人快艇祖巴奇
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