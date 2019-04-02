日職／王柏融敲1安未掌握最後反攻　火腿1比3輸樂天

▲王柏融客場戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日職日本火腿2日在仙台客場出賽樂天金鷹，王柏融先發第5棒指定打擊，日職生涯首次客場出賽，比賽在下雪中進行，一局下一出局一度因雪勢過大暫停，恢復進行後，王柏融在2局上敲出一壘內野安打，之後3次打擊都沒有安打，9局上未掌握無人出局一、二壘有人機會建功，4打數有1支安打、1次三振，火腿最後以1比3輸球。

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火腿4月2日到仙台客場出賽樂天金鷹，王柏融首次客場出賽，被安排擔任先發第5棒，擔任DH指定打擊。王柏融4打數1支安打，打擊率2成35。樂天先發投手辛島航投7局，飆出8次三振、2次四死球，沒有失分，摘下本季個人首勝。

當地氣溫很低，比賽是在戶外進行，賽前練習下著雪，在雪中進行練習，比賽進行時一局上只下著小雪，火腿沒有上壘，1局下雪愈下愈大，一出局之後主審宣布比賽暫停。

比賽中斷22分鐘恢復進行，樂天茂木榮五郎被保送，但被牽制出局，淺村榮斗敲出安打，火腿先發投手加藤貴之三振島內宏明。

火腿2局上進攻，中田翔被保送，王柏融打出一壘邊線強勁滾地球，一壘手沒接穩，形成一支內野安打上壘，但接下來3位打者都出局，未能回來得分。

4局上，王柏融在一出局無人在壘打擊，2好2壞時一顆外角高球，沒有揮棒遭到三振。火腿在4局下換下先發投手加藤貴之，由洋投巴貝托中繼，樂天茂木榮五郎打出中外野二壘安打，一出局後到三壘，島內宏明左外野安打打進1分。

火腿在5局上、6局上都被壓制沒有上壘，王柏融在7局上0比1落後時首位上場打擊，在2好2壞時打出二壘滾地球出局。

7局下火腿換上鍵谷陽平中繼，保送後被二壘安打再保送，無人出局被占滿壘退場，秋吉亮登板後援，讓洋砲擊成游擊平飛球接殺，游擊手再觸殺跑者化解危機，沒有失分。

樂天在8局下一出局後茂木榮五郎敲出中外野三壘安打，浅村榮斗轟出左外野2分全壘打，本季個人首轟，取得3比0領先。

火腿在9局上反攻，樂天派出終結者松井裕樹，無人出局近藤健介打成一壘滾地球，傳給補位一壘的松井裕樹，打中他的臉變成失誤，中田翔被保送成一、二壘有人，輪到王柏融打擊，第1球揮空、第2球進壘好球，第3球擊成三壘後方飛球，被游擊手接殺，横尾俊建被保送成滿壘，谷内亮太三壘滾地出局但送回1分，鶴岡慎也遭到三振。