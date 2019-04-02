穆雷裝上金屬屁屁練球了！　力拼溫網上演最後之舞

▲穆雷 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

31歲的前世界球王穆雷(Andy Murray)進行髖關節換置手術，台灣時間2日他也在Instagram限時動態上首次發佈練球狀況。他從最基本的打牆壁開始，雖然沒有太多移位，但的確有可能在7月1日趕上溫網，在家鄉球迷面前上演光榮最終戰。

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如果順利復出，穆雷將是第一位裝上金屬髖關節比賽的職業網球員。他日前也表示，假使如果能回到競技狀態，將在溫網進行告別戰。今年溫網將在7月1日開戰，而他有可能選擇倫敦女王草地男網賽或伊斯特本男網賽當作熱身賽。

「我無法帶這狀況不佳的身體站上溫網，等著不好的事發生。我不想沒有做足準備就站上大滿貫，閉經我經歷過的是一個大手術。動刀的主要目的是讓身體不再疼痛，很慶幸現在情況有所改善，但我還不知道下一步。如果能再上場的話，我願意試試看，無法的話也不勉強，至少不再被疼痛影響我的生活了。」穆雷說。

穆雷手握2座溫網在內共3座大滿貫冠軍，可惜因為傷是沒能延續職業生涯，而對手費德勒(Roger Federer)最近也祝福他早日康復。「我希望他們身體健康，但這就是比賽的一部份，我們過去有多次精彩的交手，絕對是無可取代的。」