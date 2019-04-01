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點名單挑馬克華柏格　麥葛雷格：幹爆他那票血盟兄弟

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▲▼麥葛雷格（Conor McGregor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥葛雷格（Conor McGregor）宣布從MMA退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

UFC雙料冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）上週宣布從MMA退休，不過在這位前UFC冠軍離開擂台之前，還有一場比賽要打，麥葛雷格在推特上喊話，要跟好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）大幹一場。

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麥葛雷格在推特上表示，「我已經決定挑戰馬克華柏格。」他也不改「嘴砲王」本色，稱這位好萊塢男星為「女演員（actress）」。麥葛雷格直白表示，這場對戰所有一切就是為了UFC股份。

▲馬克華柏格健身（圖／翻攝自YOUTUBE、達志影像）

▲馬克華柏格熱愛健身，也喜愛格鬥。（圖／翻攝自YOUTUBE、達志影像）

UFC母公司Zuffa在2016年出售UFC股權，熱衷格鬥運動的馬克華柏格是購買股份的名人之一。在麥葛雷格於UFC 205終極格鬥冠軍賽賽事結束後，他表達希望買下UFC的股份，隨後馬克華柏格表示，如果這位愛爾蘭人願意簽支票，將出售部分持股給他。

麥葛雷格推特宣布挑戰馬克華柏格後，一名粉絲在下方留言，提到了馬克華柏格在2005年出演的電影《血盟兄弟》，要麥葛雷格改變跟他對打的想法，不過麥葛雷格沒有在怕，直接回應道：「我會痛宰他四名兄弟，他們絕對不會是第一個被我揍的，去看看UFC歷史吧。」

很顯然，這場「對決」永遠不會成真，不過可以確定的是，麥葛雷格已經宣布退休，這位UFC歷史首位羽量級、輕量級的雙料冠軍，最後一次出賽是在去年10月，在UFC 229賽事中不敵輕量級冠軍諾曼戈曼德夫（Khabib Nurmagomedov）。

▲▼ UFC選手諾曼戈曼德夫（Khabib Nurmagomedov）與麥葛雷格（Conor McGregor ） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲UFC229賽事，諾曼戈曼德夫（Khabib Nurmagomedov）擊敗麥葛雷格（Conor McGregor） 。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： UFC麥葛雷格馬克華柏格
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