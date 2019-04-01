紅襪7年破1億美元續約明星游擊柏賈爾茲　卡位住林子偉

▲柏賈爾茲（Xander Bogaerts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

根據《ESPN》記者知名棒球派森（Jeff Passan）1日報導，紅襪接近與26歲明星游擊手柏賈爾茲（Xander Bogaerts）達成7年1.32億美元續約共識。確立未來先發游擊人選，意味著尚未站穩大聯盟的林子偉，能夠競爭的位置又少一個。

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柏賈爾茲7年的合約是包含今年1200萬美元，嚴格來說新合約只涵蓋6年1.2億美元。新合約將在2025年到期，其中2022年擁有跳脫的權利，2026年則有2000萬美元的雙向選擇權。

曾經在2016年入選全明星的柏賈爾茲，是紅襪的進攻核心之一，去年136場出賽，打擊三圍.288/.360/.522，擊出23轟、45支二壘安，貢獻103打點。紅襪在續約王牌投手薩爾（Chris Sale）、柏賈爾茲之後，還得煩惱續約去年銀棒獎、金手套「3料MVP」得主貝茲（Mookie Betts）。

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

儘管繳出.321/.387/.571打擊三圍，17安其中1發全壘打、4支二壘安貢獻6打點，堪稱生涯最佳春訓成績，似乎改善過去2季大聯盟打擊貧弱的問題，林子偉仍然3A開季。林子偉主要守備位子被柏賈爾茲佔據，不過身為工具人的他還有二、三壘兩個位子可勝任，近年還有客串外野的紀錄，仍是一名活棋。

根據《Red Sox Stats》開季前的一篇推文指出，林子偉是今年春訓中紅襪狀況最好的打者，今年將是他最後一年的小聯盟選擇權，若是努涅茲（Eduardo Nunez）、霍特（Brock Holt）兩位合約本季到期的工具人皆未續留，林子偉身任紅襪先發游擊手將是非常有趣的事。