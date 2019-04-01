運動雲

> >

紅襪7年破1億美元續約明星游擊柏賈爾茲　卡位住林子偉

ETtoday運動雲

▲紅襪柏賈爾茲（Xander Bogaerts）延長賽再見滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲柏賈爾茲（Xander Bogaerts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

根據《ESPN》記者知名棒球派森（Jeff Passan）1日報導，紅襪接近與26歲明星游擊手柏賈爾茲（Xander Bogaerts）達成7年1.32億美元續約共識。確立未來先發游擊人選，意味著尚未站穩大聯盟的林子偉，能夠競爭的位置又少一個。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

柏賈爾茲7年的合約是包含今年1200萬美元，嚴格來說新合約只涵蓋6年1.2億美元。新合約將在2025年到期，其中2022年擁有跳脫的權利，2026年則有2000萬美元的雙向選擇權。

曾經在2016年入選全明星的柏賈爾茲，是紅襪的進攻核心之一，去年136場出賽，打擊三圍.288/.360/.522，擊出23轟、45支二壘安，貢獻103打點。紅襪在續約王牌投手薩爾（Chris Sale）、柏賈爾茲之後，還得煩惱續約去年銀棒獎、金手套「3料MVP」得主貝茲（Mookie Betts）。

▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

儘管繳出.321/.387/.571打擊三圍，17安其中1發全壘打、4支二壘安貢獻6打點，堪稱生涯最佳春訓成績，似乎改善過去2季大聯盟打擊貧弱的問題，林子偉仍然3A開季。林子偉主要守備位子被柏賈爾茲佔據，不過身為工具人的他還有二、三壘兩個位子可勝任，近年還有客串外野的紀錄，仍是一名活棋。

根據《Red Sox Stats》開季前的一篇推文指出，林子偉是今年春訓中紅襪狀況最好的打者，今年將是他最後一年的小聯盟選擇權，若是努涅茲（Eduardo Nunez）、霍特（Brock Holt）兩位合約本季到期的工具人皆未續留，林子偉身任紅襪先發游擊手將是非常有趣的事。

關鍵字： 紅襪柏賈爾茲林子偉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

熱門新聞

CBA／林志傑拼老命轟27分逃過橫掃　主場球迷狂呼MVP

北海道直擊／看的不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

CBA／林志傑告別將至球迷狂喊MVP　高舉看板「謝謝隊長」

無緣生涯首救援　陳偉殷開季首戰表現不佳急退場

北海道直擊／真貨！王柏融展現價值登上日媒頭版　

北海道直擊／快看！監督隔空擊掌　王柏融笑開懷

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟票房微成長　劉志威：戰績加恰恰

2羅斯後首人！杜克威廉森4戰飆104分

3陽建福還沒放棄！希望再投1年

4貝林格開轟道奇逆轉響尾蛇

5王柏融還在適應　陽建福驚日本投手

熱門新聞

1林志傑拼老命轟27分逃過橫掃

2大王安打其次　監督滿意最後打席

3林志傑告別將近球迷高呼MVP

4陳偉殷開季首戰挨長打急退場

5真貨！王柏融展現價值登日媒頭版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

潘威倫暌違1年半勝投　統一9比6退桃猿奪4連勝！

03_31 富邦vs兄弟 六局上，中繼遭遇保送安打亂流來襲，黃恩賜揮別勝投

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

索沙8局失2分好投　富邦7比3退兄弟本季首勝開張

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366