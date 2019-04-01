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adidas代言人張鈞甯詮釋最新春夏女裝　展現女力精神

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▲adidas推出最新春夏女子運動訓練裝備，代言人張鈞甯搶先演繹系列商品。（圖／品牌提供）

▲adidas推出最新春夏女子運動訓練裝備，代言人張鈞甯搶先演繹系列商品。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas推出最新春夏女子運動訓練裝備，更邀請代言人張鈞甯搶先演繹系列商品。最新形象影片中，張鈞甯透過不同adidas單品的混搭，打造出兩種各異其趣的造型，詮釋女性運動愛好者每天截然不同卻又充滿活力的自信樣貌，藉此鼓勵更多女性投入運動，透過日常汗水與努力的累積，創造更好的自我，實踐adidas「由我創造」的品牌精神。

▲adidas推出最新春夏女子運動訓練裝備，代言人張鈞甯搶先演繹系列商品。（圖／品牌提供）

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▲張鈞甯透過混搭不同adidas單品，打造出各異其趣的風格造型。（圖／品牌提供）
  
形象影片中，張鈞甯以嶄新的前衛風格登場，令人目光為之一亮。首先以搶眼撞色的紅色飛行夾克為主角，內搭品牌經典三線運動內衣，打造率性的運動造型。另一套再以清透的白色外套，搭配大勢珊瑚橘色系上衣，創造令人耳目一新的視覺效果，完美展現剛柔並濟的女力精神。

▲adidas推出最新春夏女子運動訓練裝備，代言人張鈞甯搶先演繹系列商品。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯詮釋女性運動愛好者每天截然不同卻又充滿活力的自信樣貌。（圖／品牌提供）

adidas以女性運動需求為出發，推出多款兼具機能與潮流的女性運動服飾，除了外著單品，也推出不同支撐強度的運動內衣，並針對熱愛街頭路跑的女性，打造PUREBOOST GO系列跑鞋，寬楦設計更適合亞洲女性腳型，全腳掌的Boost中底讓跑者輕盈起步、不受拘束，流線外型也可滿足更多日常穿搭需求，讓女性跑者隨時隨地在城市展現運動時尚風範。

▲adidas推出最新春夏女子運動訓練裝備，代言人張鈞甯搶先演繹系列商品。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯鼓勵更多女性投入運動，透過日常的累積，創造更好的自我，實踐adidas「由我創造」的品牌精神。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidas張鈞甯
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