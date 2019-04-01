中職／想跟啦啦隊互動　富邦舉辦「悍你在一起」見面會

體育中心／綜合報導

富邦悍將Fubon Angels新成的加入，球團將於4月13日、14日首次舉辦Fubon Angels「悍你在一起」見面拍照會，安排女孩在二樓舞台表演並和球迷互動，在13、14二日與每一位進場的家人們共同創造一期一會的悍將回憶。

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而今年富邦悍將在春訓時全隊共同寫下的的祈福繪馬，也將移至新莊棒球場「悍將神社」展示，球隊吉祥物Frankie與Bonnie也將化身祈願大使，家人們只要許願成功即可獲得繪馬。歡迎家人們周末一起進場，悍我們一起歡迎新女孩的加入、將自己的心願掛上悍將神社之中。

▲富邦悍將Fubon Angels 4月13-14與你新莊相會 。（圖／富邦悍將提供）

為了歡迎Fubon Angels學妹們的加入，球團特別於主場的第二週賽事舉辦新球季的首次場外女孩見面會，13日安排Fubon Angels精彩的舞蹈表演，並開放球迷上台與12位女孩大合照。14日當天女孩則會至驗票口迎接家人進場，新進成員也會登台與大家自我介紹。

富邦悍將二樓球場廣場將設置悍將神社，不僅將今年春訓時全體悍將所寫的年度目標繪馬逐一陳列展示，進場球迷也可透過在悍將神社打卡上傳、參加Frankie、Bonnie兩位祈願大使舉辦的許願儀式，或是出示亞瑟王會員卡，即可獲得祈願繪馬一片，讓悍將神社為你保庇整年幸福又健康。

新莊棒球場4月12日、13日連續二天在新莊球場二樓舞台區，舉辦「悍你在一起」見面拍照會與悍將神社繪馬祈福活動。