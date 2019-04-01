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全國藤球排名賽　嘉南藥大奪男甲組三人賽冠軍

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▲▼全國藤球排名賽 。（圖／藤球協會提供）

全國藤球排名賽 。（圖／藤球協會提供）(下圖同）

體育中心／綜合報導

「108年第一次全國藤球排名賽」31日圓滿落幕，競爭激烈的男子甲組賽事，嘉南藥理大學再度於驚濤駭浪中過關斬將，陶秉業、羅上祐、王昶穎的完美組合，以14:21、21:17、15:12力克勁敵詹宇庭、詹宇峰、鄧聲和、陳冠宇的台北市代表隊B，贏得新台幣2萬4千元冠軍獎金。其中30日才在二人賽奪冠的王昶穎再下一城，成了此次比賽最大贏家。

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男子甲組三人賽過程緊繃，王昶穎表示，雖然緊張，但是心情調適後，掌握住節奏，加上防守有提升、失誤少，得以逆轉戰局。為了準備這場決賽，陶秉業表示，前一天有特別針對先前二人賽交手狀況做討論，擬定進攻、防守方式。羅上祐認為，對手的攻擊慾望、球的強度很強，所以第二局刻意打慢，擾亂對手節奏，策略奏效。

賽後教練鄭力元走到球員身邊說：「你們沒有讓我失望」，大家心裡暖暖的，更充滿對未來比賽的旺盛鬥志。陶秉業表示，希望自己的肌力再增強，跳得更高，開玩笑說：「要飛到二樓」；羅上祐則渴望與隊友一起出擊，爭取更好的國際成績。去年國際移工藤球王爭霸戰，他們代表的中華藍隊表現不如預期，陶秉業說：「有機會參賽，今年要討回來。」

▲▼全國藤球排名賽 。（圖／藤球協會提供）

落敗的台北市代表隊B，氣氛有些低迷，不過他們並不氣餒，詹宇峰認為「輸不是壞事」，反而有機會檢討調整自己，目標放眼在今年的泰皇盃。鄧聲和表示，關鍵的第二局，未能延續前面首局贏的氣勢，細節沒有處理好，反而讓對方能夠適應、熱開了，進而翻轉戰局，並一路延續到最後。第三局提早用掉暫停，只好靠場上溝通應變。詹宇庭則頗為自責，認為自己拋球不夠好，一昧想進攻，與隊友無法串連。

31日男子甲組三人賽，冠軍嘉南藥理大學獲得2萬4千元、亞軍台北市代表隊B獎金1萬5千元、季軍屏東佳冬獎金9千元、殿軍台北市代表隊A獎金6千元。

▲▼全國藤球排名賽 。（圖／藤球協會提供）

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