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藤球國內漸蓬勃　首度全國排名賽從社會人士踢到小學

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▲▼全國藤球排名賽。（圖／藤球協會提供）

全國藤球排名賽。（圖／藤球協會提供）（下圖同） 

體育中心／綜合報導

108年第一次全國藤球排名賽」男、女乙組三人賽決賽，不約而同都上演自家鬩牆的戲碼。先前已經摘下二人賽冠軍的劉怡伶、李易勳搭上陳筱涵組成的國立臺灣師範大學B，以21:13、21:15直落二擊敗台師大C隊，陳筱涵也搭上甲組列車。男乙三人賽，台北市代表隊A也是以21:19、21:14輕取北市C隊，陣中球員李柏汶、戴宏恩、莊秉喆升上甲組。

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賽後劉怡伶表示，這場比賽能獲勝，要歸功於陳筱涵發球發的很好，而能穩定拉開比分。陳筱涵說，因為三人都是系學會幹部，外務很多，所以很珍惜有限的每一刻練球時間。她認為接球是自己最大的罩門，希望能再靈活一點，也要提升判斷局勢的能力，希望未來能以泰皇盃國手為努力目標。

因為女子甲組球員人數較少，第一次排名賽未舉辦女甲賽事，但是31日仍然安排一場表演賽，讓佳冬高農甲組球員阮鈺棋、陳佳佩搭配乙組佳冬國中潘若慈，對決新科甲組劉怡伶、李易勳、陳筱涵。這場堪稱甲組模擬賽，阮鈺棋、陳佳佩、潘若慈以21:15、21:14獲勝，潘若慈也算藉著學姊之力，報了乙組二人賽落敗的一箭之仇。

男子乙組北市A的組合則相當有趣，戴宏恩從殺球手轉當做球手，搭檔之一莊秉喆是毽球選手，目前為瑠公國中、福德國小毽球教練。沒當過做球手的戴宏恩表示，角色轉換剛開始有點不習慣，幸好比賽中有調整回來。莊秉喆認為溝通很重要，這方面彼此做得很好，這次能取得甲組資格很開心，雖然有一段時間沒碰藤球，不過比賽中運氣也不錯。李柏汶也覺得發揮狀況很順，雖然一開始有些緊張壓力。

▲▼全國藤球排名賽。（圖／藤球協會提供）


 

關鍵字： 全國藤球排名賽藤球
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