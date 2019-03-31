UVL／MVP吳宗軒參與台師大7連霸　亞俱盃帶學弟以賽代訓

▲大專排聯男公開一級冠軍戰，台灣師大vs彰化師大，吳宗軒。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，公開男一級冠軍戰由台灣師大對上彰化師大，最終台師大以3比1順利捧冠，完成校史12連霸，其中男排最有價值球員就頒給了台師大吳宗軒，他也是連兩屆拿MVP。

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台灣師大96學年度奪冠至去年已經11連霸，今年要力拼創紀錄的12連霸，另一方面彰化師大在四強擊敗國北教大後，隊史首次闖進決賽，也要力拼首冠，雙方陣容都很強大，包括國家隊、企業排球聯賽陣容的黃金左手吳宗軒、劉佳昌、鄭旭辰、焦璿誠、黃士展等人。

彰化師大先搶下首局，不過遭到台師大連趕三局，最後台師大完成12連霸，賽後彰化師大總教練邱金治提到，「我們拿下首局，我相信已經給台師大很大壓力了，不過球員的抗壓性、體力和經驗，台師大還是比較好，但我希望他們開心打球，這目標有達到就可以了，也創下彰化師大最佳成績，完成階段性任務了。」

而吳宗軒則認為，「第一局大家專注力下降，但了二三局經過教練提醒改善，後面才會那麼順暢，教練要我們放開打，不要留下遺憾。」台師大12連霸中，吳宗軒就參與了7屆（從大一到今年碩三），「很興奮啊，因為又當隊長，希望不要斷在自己手上，帶他們成長。」

曾多次入選國家隊的吳宗軒，這次也被選進亞俱盃名單中，「這一批以世大運為主，自己在陣中算比較年長，看這批球員的臨場反應，他們基本的質不差，就是要看之後繼續磨合陣容，目前還沒很完整，希望他們以賽代訓，自己也學點經驗對大賽都有幫助。」

「球隊第一次接觸外籍教練，我自己也是第一次遇到外籍教練。」吳宗軒說，「教練比較重質、有效率一點，就是維持球對的球感，之前國家隊比較多技術，他就是球感維持、小組對抗比較多，個人技術就比較少。」